Корисні та швидко готуються: 3 страви з кабачками, які має спробувати кожен

Кабачки - це не лише смачний овоч, а й корисний для здоров’я. Він багатий на вітаміни, мінерали та клітковину. Ось три корисні страви з кабачком, які легко приготувати вдома і включити у щоденний раціон.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagarm-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Інгредієнти:
Кабачок потрібно помити, очистити та нарізати тонкими смужками. Полити оцтом, перемішати та залишити на 20 хвилин маринуватися.
Потім промити, щоб прибрати оцет. Додати дрібно нарізаний кріп, посолити, заправити олією та перемішати.
Після цього натерти сир на великій тертці, додати до кабачків і знову перемішати. Готовий салат викласти в тарілку і посипати насінням гарбуза.
"Маринований кабачок, кріп, твердий сир і гарбузове насіння - освіжає, хрумтить і дуже корисно", - додала експерт.
Інгредієнти:
Спочатку потрібно розігріти духовку до 200°С. Кабачки нарізати тонкими брусочками та видалити зайву вологу паперовим рушником.
У першій мисці змішати яйце та майонез, в іншій - мигдальне борошно, спеції та пармезан.
Кабачкові палички спочатку обваляти в яєчній суміші, потім у паніровці. Викласти на деко з пергаментом та трохи змащеним олією. Зверху також злегка скропити олією.
Випікати потрібно 15 хвилин, перевернути та допекти ще 10 хвилин до золотистої скоринки.
Інгредієнти:
Огірок, цукіні та сир нарізати шматочками однакового розміру, а помідори чері розрізати навпіл.
На шпажки нанизати цукіні, огірок, сир, листочок зелені та половинку чері. Черговість інгредієнтів можна змінювати, але краще починати з цукіні або огірка для стійкості.
Канапе можна прикрасити оливкою на верхівці.
Вас може зацікавити