Полезные и быстро готовятся: 3 блюда с кабачками, которые должен попробовать каждый

Салат "Хрустящий кабачок с сыром и семечками"

Ингредиенты:

молодой кабачок - 200 г

сыр твердый - 100 г

укроп - по вкусу

уксус 9% - 1-2 ч. л.

оливковое масло - по вкусу

соль - по вкусу

сырые семечки тыквы - 2 ст. л.

Кабачок нужно помыть, очистить и нарезать тонкими полосками. Полить уксусом, перемешать и оставить на 20 минут мариноваться.

Затем промыть, чтобы убрать уксус. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить, заправить маслом и перемешать.

После этого натереть сыр на крупной терке, добавить к кабачкам и снова перемешать. Готовый салат выложить в тарелку и посыпать семечками тыквы.

"Маринованный кабачок, укроп, твердый сыр и тыквенные семечки - освежает, хрустит и очень полезно", - добавила эксперт.

Салат с кабачком и сыром (фото: yanusia.com)

Кабачковые палочки в хрустящей панировке

Ингредиенты:

кабачки среднего размера - 2 шт.

куриное яйцо - 1 шт.

домашний майонез - 1 ст. л.

миндальная мука (можно цельнозерновая) - 1 стакан

соль - 0,5 ч. л.

черный молотый перец - 0,5 ч. л.

чесночный порошок - 0,5 ч. л.

паприка - 0,5 ч. л.

сыр пармезан (натертый) или твердый

Сначала нужно разогреть духовку до 200°С. Кабачки нарезать тонкими брусочками и удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем.

В первой миске смешать яйцо и майонез, в другой - миндальную муку, специи и пармезан.

Кабачковые палочки сначала обвалять в яичной смеси, затем в панировке. Выложить на противень с пергаментом и немного смазанным маслом. Сверху также слегка сбрызнуть маслом.

Выпекать нужно 15 минут, перевернуть и допечь еще 10 минут до золотистой корочки.

Кабачковые палочки в панировке (фото: Freepik)

Овощные канапе с сыром

Ингредиенты:

кабачок цукини

помидоры черри - 4 шт.

огурец

сыр

зелень

Огурец, цукини и сыр нарезать кусочками одинакового размера, а помидоры черри разрезать пополам.

На шпажки нанизать цукини, огурец, сыр, листик зелени и половинку черри. Очередность ингредиентов можно менять, но лучше начинать с цукини или огурца для устойчивости.

Канапе можно украсить оливкой на верхушке.

Овощные канапе с сыром (фото: Freepik)