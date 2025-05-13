Корисні та швидко готуються: 3 страви з кабачками, які має спробувати кожен

Кабачки - це не лише смачний овоч, а й корисний для здоров’я. Він багатий на вітаміни, мінерали та клітковину. Ось три корисні страви з кабачком, які легко приготувати вдома і включити у щоденний раціон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagarm -сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Салат "Хрумкий кабачок із сиром та насінням"

Інгредієнти:

молодий кабачок - 200 г

сир твердий - 100 г

кріп - за смаком

оцет 9% - 1-2 ч. л.

оливкова олія - за смаком

сіль - за смаком

сире насіння гарбуза - 2 ст. л.

Кабачок потрібно помити, очистити та нарізати тонкими смужками. Полити оцтом, перемішати та залишити на 20 хвилин маринуватися.

Потім промити, щоб прибрати оцет. Додати дрібно нарізаний кріп, посолити, заправити олією та перемішати.

Після цього натерти сир на великій тертці, додати до кабачків і знову перемішати. Готовий салат викласти в тарілку і посипати насінням гарбуза.

"Маринований кабачок, кріп, твердий сир і гарбузове насіння - освіжає, хрумтить і дуже корисно", - додала експерт.

Салат з кабачком та сиром (фото: yanusia.com)

Кабачкові палички у хрусткій паніровці

Інгредієнти:

﻿﻿кабачки середнього розміру - 2 шт.

﻿﻿куряче яйце - 1 шт.

﻿﻿домашній майонез - 1 ст. л.

﻿﻿мигдальне борошно (можна цільнозернове) - 1 склянка

﻿﻿сіль - 0,5 ч. л.

﻿﻿чорний мелений перець - 0,5 ч. л.

﻿﻿часниковий порошок - 0,5 ч. л.

﻿﻿паприка - 0,5 ч. л.

﻿﻿сир пармезан (натертий) або твердий

Спочатку потрібно розігріти духовку до 200°С. Кабачки нарізати тонкими брусочками та видалити зайву вологу паперовим рушником.

У першій мисці змішати яйце та майонез, в іншій - мигдальне борошно, спеції та пармезан.

Кабачкові палички спочатку обваляти в яєчній суміші, потім у паніровці. Викласти на деко з пергаментом та трохи змащеним олією. Зверху також злегка скропити олією.

Випікати потрібно 15 хвилин, перевернути та допекти ще 10 хвилин до золотистої скоринки.

Кабачкові палички в паніровці (фото: Freepik)

Овочеві канапе з сиром

Інгредієнти:

кабачок ﻿﻿цукіні

﻿﻿помідори чері - 4 шт.

﻿﻿огірок

﻿﻿сир

﻿﻿зелень

Огірок, цукіні та сир нарізати шматочками однакового розміру, а помідори чері розрізати навпіл.

На шпажки нанизати цукіні, огірок, сир, листочок зелені та половинку чері. Черговість інгредієнтів можна змінювати, але краще починати з цукіні або огірка для стійкості.

Канапе можна прикрасити оливкою на верхівці.

Овочеві канапе з сиром (фото: Freepik)