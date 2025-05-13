Полезные и быстро готовятся: 3 блюда с кабачками, которые должен попробовать каждый
Кабачки - это не только вкусный овощ, но и полезный для здоровья. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой. Вот три полезных блюда с кабачком, которые легко приготовить дома и включить в ежедневный рацион.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagarm-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Салат "Хрустящий кабачок с сыром и семечками"
Ингредиенты:
- молодой кабачок - 200 г
- сыр твердый - 100 г
- укроп - по вкусу
- уксус 9% - 1-2 ч. л.
- оливковое масло - по вкусу
- соль - по вкусу
- сырые семечки тыквы - 2 ст. л.
Кабачок нужно помыть, очистить и нарезать тонкими полосками. Полить уксусом, перемешать и оставить на 20 минут мариноваться.
Затем промыть, чтобы убрать уксус. Добавить мелко нарезанный укроп, посолить, заправить маслом и перемешать.
После этого натереть сыр на крупной терке, добавить к кабачкам и снова перемешать. Готовый салат выложить в тарелку и посыпать семечками тыквы.
"Маринованный кабачок, укроп, твердый сыр и тыквенные семечки - освежает, хрустит и очень полезно", - добавила эксперт.
Салат с кабачком и сыром (фото: yanusia.com)
Кабачковые палочки в хрустящей панировке
Ингредиенты:
- кабачки среднего размера - 2 шт.
- куриное яйцо - 1 шт.
- домашний майонез - 1 ст. л.
- миндальная мука (можно цельнозерновая) - 1 стакан
- соль - 0,5 ч. л.
- черный молотый перец - 0,5 ч. л.
- чесночный порошок - 0,5 ч. л.
- паприка - 0,5 ч. л.
- сыр пармезан (натертый) или твердый
Сначала нужно разогреть духовку до 200°С. Кабачки нарезать тонкими брусочками и удалить лишнюю влагу бумажным полотенцем.
В первой миске смешать яйцо и майонез, в другой - миндальную муку, специи и пармезан.
Кабачковые палочки сначала обвалять в яичной смеси, затем в панировке. Выложить на противень с пергаментом и немного смазанным маслом. Сверху также слегка сбрызнуть маслом.
Выпекать нужно 15 минут, перевернуть и допечь еще 10 минут до золотистой корочки.
Кабачковые палочки в панировке (фото: Freepik)
Овощные канапе с сыром
Ингредиенты:
- кабачок цукини
- помидоры черри - 4 шт.
- огурец
- сыр
- зелень
Огурец, цукини и сыр нарезать кусочками одинакового размера, а помидоры черри разрезать пополам.
На шпажки нанизать цукини, огурец, сыр, листик зелени и половинку черри. Очередность ингредиентов можно менять, но лучше начинать с цукини или огурца для устойчивости.
Канапе можно украсить оливкой на верхушке.
Овощные канапе с сыром (фото: Freepik)
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