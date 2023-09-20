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Корисні солодощі: експерт назвала, чим можна смакувати без шкоди для здоров'я

Які солодощі корисні для здоров'я (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здається, що солодощі та користь для організму - це два абсолютно протилежні поняття. Проте, з медичної точки зору, існують певні солодощі, які можуть бути корисними для вашого здоров'я, якщо вони споживаються з розумінням та у міру.

Про те, які солодощі будуть корисні для вашого здоров’я розповіла РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Чорний шоколад

Чорний шоколад (з вмістом какао від 70% і вище) є відмінним джерелом антиоксидантів, таких як флавоноїди.

Дослідження показали, що споживання чорного шоколаду може покращити функцію судин, знизити артеріальний тиск і навіть покращити настрій. Також, він може бути корисним для здоров'я серця та мозку.

Горіхи та сухофрукти

Суміш горіхів і сухофруктів може бути чудовим джерелом енергії та поживних речовин. Горіхи містять здорові жири, білки та вітаміни, а сухофрукти додають солодкості без додаткового цукру.

Ця комбінація може бути корисною для забезпечення енергією перед фізичною активністю або в якості перекусу.

Фрукти

Фрукти, такі як ягоди, яблука, груша та ківі, містять вітаміни, антиоксиданти та клітковину. Вони можуть задовольняти вашу потребу у солодкому та одночасно надавати багато корисних речовин.

Фрукти допомагають підтримувати здоровий імунітет і підвищують відчуття ситості.

Деякі солодощі можна їсти навіть під час дієти (фото: freepik.com)

Мед

Мед - це природний солодкий продукт, який містить антиоксиданти та має протизапальні властивості. Він також може бути корисним для легкого заспокоєння кашлю та горла.

Однак важливо вживати мед з обережністю і в невеликих кількостях через вміст цукру в ньому.

Солодощі не обов'язково повинні бути ворогами вашого здоров'я. Правильний вибір продуктів, які містять корисні речовини, такі як антиоксиданти, вітаміни та клітковина, може сприяти покращенню вашого здоров’я.

Варто пам'ятати про розумну міру і вживайте солодке з обережністю в рамках збалансованого харчування.

Спеціально для читачів РБК-Україна, Уляна Вернер підготувала секретний гайд "7 правил схуднення", який допоможе вам тренуватись більш та прискорити результат від спорту.

 

До речі, раніше ми писали про те, що буде з організмом, якщо щодня їсти йогурт.

А також розповідали про те, які 5 варіантів сніданку не зашкодять фігурі.

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