Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти йогурт: 9 несподіваних наслідків

Йогурт є улюбленим продуктом на сніданок для багатьох українців. Більшість експертів радить вибирати класичний його варіант, який містить мінімум цукру та добавок - тоді він максимально корисний. Але чи можна його їсти щодня та які наслідки для здоров'я від цього будуть?

Збагачує організм білком

Йогурт, особливо грецький йогурт або ісландський скір, може бути чудовим джерелом білка з низьким вмістом цукру та жиру. Наприклад, у 150 мл знежиреного грецького йогурту Chobani міститься 14 г білка.

Білок добре дає відчуття ситості. Їжа з високим вмістом білка добре підходить для сніданку. Йогурти можна доповнити фруктами, гранулою або горіхами, і це допоможе не відчувати голоду до обіду.

Нормалізує тиск

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Hypertension, показало, що збільшення споживання молочних продуктів, пов’язане з меншою кількістю випадків високого тиску у дорослих. Зокрема, споживання більшої кількості йогурту та ретельніше дотримання "дієти Dash" - це комбінація, яка на 30% знижує ризик високого тиску.

Знижує рівень "поганого" холестерину

Окрім того, що йогурт здатний знизити артеріальний тиск, він також потенційно допомагає контролювати рівень холестерину в крові.

Дослідження, опубліковане в Journal of Dairy Sciences, розглядало вплив пробіотичного йогурту на учасників з діабетом 2-го типу. Вони виявили, що щоденне споживання цього йогурту було пов’язане зі зниженням рівня "поганого" і загального холестерину.

Збагачує організм кальцієм

Йогурти містять багато кальцію, який необхідний для м’язів, нервів, кровоносних судин і кісток. Якщо організму не вистачає кальцію, який надходить з їжею, він починає витягувати його з кісток. Це одна з причин, чому харчовий кальцій такий важливий.

Усі молочні продукти є багатими джерелами кальцію, тому регулярне вживання йогурту є ефективним способом отримати достатню кількість кальцію в організмі.

Покращує травлення

"Хороші" бактерії необхідні для належного функціонування травного тракту. Один зі способів підвищити рівень цих корисних бактерій - споживання пробіотиків: живих мікроорганізмів, які містяться в певних продуктах і добавках.

За словами експерта з харчування Ліндсі Кейна, підтримка здорового мікробіому кишечника, який є набором мікроорганізмів, включаючи бактерії, дріжджі та віруси, які живуть у товстому кишківнику, сприяє регулярній його роботі, зменшує здуття живота та загальний дискомфорт у ШКТ, а також пом’якшує симптоми, пов’язані з хворобою Крона й виразковим колітом.

"Більшість йогуртів піддаються пастеризації після бродіння, і цей процес руйнує крихкі пробіотики, вирощені під час бродіння, внаслідок чого ви втрачаєте будь-які переваги, які йогурти могли запропонувати", - зауважив Кейн. Тому він радить вибирати йогурти, що містить живі та активні культури.

Підтримує імунну систему

Здоровий кишківник відіграє ключову роль у формуванні імунітету. Він регулює, які речовини можуть потрапити у кров.

Оскільки йогурт містить пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника, а кишківник регулює імунну функцію, вживання йогурту може покращити імунітет.

Пробіотики стимулюють синтез природних антитіл та імунних клітин, таких як лімфоцити та Т-клітини-кілери, які можуть атакувати віруси та токсини, що потрапили в організм.

Покращується психічне здоров'я

За словами Кейна, пробіотики позитивно впливають не тільки на фізичне, але й на психічне здоров’я.

Все більше досліджень доводять, що зв’язок між кишківником і мозком точно існує, і Кейн зазначає, що деякі дослідження виявили, що пробіотики зменшують тривогу, депресію, стрес, поганий настрій і пам’ять. Хоча ви, швидше за все, не помітите цих ефектів після однієї порції йогурту, якщо ви їсте його регулярно, з часом це точно може змінити ситуацію.

Відчуття ситості

"Йогурт - це джерело поживних речовин - він багатий білками, жирами та вуглеводами, що дає довготривале відчуття ситості та енергії", - каже Кейн. Ось чому йогурт є таким ідеальним варіантом перекусу, щоб вгамувати напади голоду.

Збагачує організм поживними речовинами

Окрім пробіотиків, йогурт наповнений багатьма іншими поживними речовинами, які можуть бути корисними організму. Він містить пристойну дозу фосфору (для здоров’я кісток), магнію (який підтримує енергетичний обмін, сон і настрій) і калію (який регулює кров’яний тиск, рухливість м’язів і їх відновлення). І це ще не все.

"Пробіотики також виробляють вітамін К, який використовується для здорової коагуляції (згортання) крові для підтримки загоєння", - каже Кейн.