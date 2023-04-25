UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Корисні функції вашого Wi-Fi-роутера, про які ви точно не знали

Які корисні функції ще мають Wi-Fi-роутери (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Роутери зараз стоять практично в кожному будинку й основна їхня функція - роздавати інтернет на всі гаджети в межах житла. Найчастіше користувачі не замислюються, які ще функції є Wi-Fi-роутера і ними ніколи не користуються.

Які функції мають більшість роутерів, якими не користуються - читайте в матеріалі нижче.

Підключення до інших мереж

Ваш роутер можна підключити не лише до вашого інтернет-провайдера, а й до інших – по сусідству. Наприклад, до сусідського (якщо сусід дасть вам пароль) або до кафе, яке знаходиться поблизу і сигнал до вас доходить.

По суті це буде ще один резервний інтернет, який дозволить вам продовжувати навчання або роботу, якщо у вашого провайдера виникнуть проблеми.

Якщо у вашої моделі є функція Multi Wan, ви можете підключити стільки провайдерів, скільки є портів у роутера. Тобто, ви можете підписати договір з ще одним провайдером і отримати резервний інтернет.

Також можна підключати до роутера USB модем від стільникового оператора, якщо у вас бувають перебої з основним постачальником інтернету.

Використовуйте роутер для прямого накачування

Якщо у вас є зовнішній жорсткий диск, його можна підключати до роутера через USB. Потім потрібно активувати можливість качати торенти в налаштуваннях роутера. І всі ваші фільми або музика безпосередньо скачуватимуться на зовнішній жорсткий диск.

Економія на VPN

Щоб не встановлювати VPN на всі свої гаджети окремо, можна підключити цю функцію одразу до роутера. І будь-який гаджет, який буде підключений до нього, зможе виходити в інтернет під VPN. Також можна в налаштуваннях вказати, які гаджети мають через нього працювати, а які ні.

Два діапазони

Багато роутерів мають можливість розділити інтернет на два діапазони - 2,4 ГГц і 5 ГГц. Більшість користувачів юзає свої девайси на 2,4 ГГц і тому коли на цьому діапазоні сидить майже весь будинок, швидкість падає в рази.

Особливо ця функція зручна, коли в будинку є багато користувачів – дітей з мультфільмами та онлайн-навчанням можна перекласти на один діапазон, а сильніший та швидший – залишити дорослим для роботи.

Батьківський контроль

Ця функція роутера дозволяє за заданим часом відключати інтернет, блокувати певні сайти та створювати чорний список ресурсів.

Посилення сигналу

Якщо поставити в будинку кілька роутерів, це дозволить в рази посилити сигнал. Найпотужніший може бути провідний, а решта - бездротові. Таку схему використовують у великих приміщеннях або приватних будинках, де в кожній кімнаті потрібен сильний сигнал.

До речі, раніше ми писали про те, як буквально за пару секунд відремонтувати Wi-Fi.

А ще розповідали про те, які предмети не можна розміщувати біля роутера.

Читайте РБК-Україна в Google News
технороутерWi-Fi