Гостра їжа: користь чи шкода? Що насправді відбувається з організмом

Що робить гостру їжу такою гострою

Дієтолог Аманда Сауседа розповіла, що компонент перцю чилі, який приносить тепло, називається капсаїцин. Коли ви їсте чилі, капсаїцин зв’язує та активує специфічні больові рецептори у роті та у всьому травному тракті.

Біль, який він викликає, передається мозку як відчуття печіння або підвищення температури, що змушує мозок говорити тілу охолонути.

Може з'явитись потовиділення або кровоносні судини розширяться і будуть спрямовувати тепло виходити з тіла через шкіру, що спричиняє почервоніння на шкірі. Сльозяться очі, нежить або надлишок слини також є типовою реакцією на капсаїцин, тому що організм може сприймати його як подразник, який необхідно вимити.

Переваги вживання гострої їжі

Антиоксидантні властивості

Вільні радикали - це сполуки, що утворюються в результаті природних процесів у організмі, а також факторів навколишнього середовища, таких як алкоголь, забруднене повітря та куріння.

Надлишок вільних радикалів в організмі може призвести до пошкодження клітин і ДНК, а з часом може призвести до хронічних захворювань. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали у тілі, а капсаїцин у гострій їжі може діяти як антиоксидант.

Гострий перець також є джерелом вітаміну С - потужного антиоксиданту. Один зелений перець чилі забезпечує 121% рекомендованої добової норми вітаміну С, а один червоний перець чилі містить 72% рекомендованої добової норми.

Вплив на кишківник

Дослідження показують, що капсаїцин може впливати на мікробіом кишечника. Капсаїцин може збільшити кількість корисних бактерій і зменшити шкідливі в нижній частині шлунково-кишкового тракту.

Недоліки гострої їжі

Викликає печію та кислотний рефлюкс

Гостра їжа - це одна з продуктів, яких слід уникати, якщо ви схильні до печії або кислотного рефлюксу. Гостра їжа подразнює стравохід, коли вона спускається до шлунка, а також змушує нижній сфінктер стравоходу розслаблятися.

Цей сфінктер перешкоджає вимиванню вмісту шлунка назад у стравохід. Коли він розслаблюється, це означає, що їжа та шлункова кислота повертаються назад, сприяючи кислотному рефлюксу та печії. Навіть якщо у вас немає кислотного рефлюксу, печія є способом сказати, що ви переборщили з гострою їжею.

Проблеми з ШКТ

Капсаїцин подразнює тканини шлунково-кишкового тракту (ШКТ), тому організм може сприймати його як загрозу. У відповідь м’язові стінки кишечника посилюють скорочення, щоб перемістити їжу з капсаїцином через шлунково-кишковий тракт, щоб позбутися від нього.

Ось чому багато кому доводиться бігти до ванної кімнати, коли вони їдять гостру їжу. Це ознака того, що ви з’їли більше чилі, ніж може витримати тіло.