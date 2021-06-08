Коридор затмений заканчивается: как из него выйти правильно и избежать проблем

Коридор затмений заканчивается в четверг, 10 июня. В этот день произойдет кольцевое солнечное затмение , которое и завершит сложный период, начавшийся 26 мая. Астрологи считают, что влияние этого затмения будет ощутимо до конца 2021 года, а для некоторых коридор затмений может заложить программу на 18 лет вперед.

Как правильно выйти из опасного периода затмений и что не стоит делать в ближайшие несколько дней, рассказали в материале ТСН.

Коридор затмений – это двухнедельный период между лунным и солнечным затмением. С точки зрения астрологии и эзотерики – это период своеобразных экзаменов от Вселенной и время запуска серьезных изменений.

Как выйти из коридора затмений правильно

В период коридора затмений, дни после него – это время максимальной осознанности своих желаний, своей жизни и своих близких. Все вызовы, которые были получены в период коридора затмений, либо закончатся 10 июня новыми возможностями, либо затянутся на многие годы. Особенно, если жизненные уроки не были усвоены – ситуации могут повторяться снова и снова.

Важно сейчас не спешить и избавиться от того, что мешает движению вперед. Это позволит принести обновление в вашу жизнь. Нужно проверять суждения на честность и правдивость, а также внимательнее отнестись к здоровью и материальной сфере.

Для того чтобы снять тяжесть со своей души, можно использовать ритуал. Найдите на улице камень, расскажите ему о своих проблемах, попросите высшие силы убрать все лишнее из вашей жизни и оставить это в камне. Камень выбрасывайте за спину как можно дальше и уходите не оборачиваясь. Еще можно бросить камень в воду, чтобы смыть водой все проблемы.

Что делать нельзя

Не стоит находиться в эти дни в местах массового скопления людей

Не стоит возвращаться в эти дни к людям из прошлого

Что нужно сделать