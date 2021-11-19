Коридор затмений в 2021 году: чем опасен и как пережить без неприятностей

Коридор затмений – это явление при котором лунное, и солнечное затмение идут одно за другим и при этом совпадают с другими явлениями – Полнолунием и Новолунием. Промежуток между этими затмениями и называется коридором.

Считается, что в периоды коридоров затмений усиливается связь человека с Вселенной и космосом.

Мысли быстро становятся материальными, а мечты можно исполнить порой только с помощью простого желания.

Астрологи рекомендуют в такие периоды тщательно контролировать все, что вы говорите и думаете. От негативных мыслей, страхов и обид лучше отказаться и притягивать в свою жизнь только что-то хорошее и позитивное.

Такие периоды хороши для того, чтобы очистить свою жизнь от всего, что утратило актуальность или устарело.

В 2021 году коридор затмений начинается 19 ноября и заканчивается 4 декабря. Начнется он с Полнолуния на оси Тельца и Скорпиона, а закончится в день полного солнечного затмения в Стрельце.

Следующий такой цикл произойдет только весной 2022 года.

Что нужно сделать обязательно

Изменить свое отношение к миру, пересмотреть свои взгляды на жизнь, свои принципы. В такие дни на первое место выходят чувства и эмоции, поэтому стоит обратить внимание на отпускание страхов, отпускание обид и перестать переживать по мелочам.

Все ваши эмоции и мысли будут воплощаться в реальность намного быстрее, поэтому стоит исключить негатив и добавить позитива.

Начните действовать, так как в этот период ничего не происходит случайно. Не ждите удобного случая или соответствующих обстоятельств – дерзайте, направляйте свою энергию на важные сферы своей жизни.

В личной жизни проявите осторожность – не торопитесь вступать в новые отношения, выяснять острые вопросы, спорить, разрывать отношения.

Новые отношения могут оказаться неудачными, а разрыв станет окончательным, ссоры могут затянуться надолго.

Обострение чувств и эмоций может сильно сказаться на вашей интуиции. Она станет менее острой. Поэтому полагаться нужно не на внутреннее чутье, а на логику, здравый смысл и жизненный опыт. Будьте осторожны с советами других людей.

Будьте осторожны в своих действиях и поступках и постарайтесь поступать правильно в отношении других людей. Эгоизм, хитрость и лживость могут привести к эффекту бумеранга и к вам вернется то, что вы дали другим людям.

Дадите что-то плохое – получите зла в два раза больше, дадите добро – получите его в два раза больше.

Наведите порядок в своем пространстве и избавьтесь от всего лишнего. Это касается хлама в доме, уборки в шкафах, наведения порядка в делах и кругу общения.

Перестаньте общаться с токсичными и неприятными людьми, ограничьте связи с тем, кто вас огорчает. Считается, что очищение пространства поможет приобретению чего-то нового в ближайшем будущем.

Внимательно прислушайтесь к себе. Возможно, вам пришла пора пересмотреть собственные ценности и принципы, избавиться от страхов и лишних переживаний, обрести уверенность в собственных силах.

В такие дни можно исправить прошлые ошибки, осознать прошлое, построить новые планы и поставить цели, понять то, что было недоступно ранее.

Не поддавайтесь на провокации и конфликты. Эмоции будут брать верх в различных ситуациях и не стоит поддаваться на различные манипуляции и провокации. Ничего хорошего это не принесет, а только притянет в вашу жизнь неприятности.

Что категорически нельзя делать