Лунное затмение и полнолуние в ноябре: чего стоит бояться в этот период
Полнолуние в ноябре 2021 года обещает быть очень ярким, сложным и эмоциональным. Это Полнолуние произойдет в созвездии Тельца и совпадет с лунным затмением.
Чего стоит опасаться в этот период и о каких опасностях предупреждают астрологи – читайте в материале ниже.
Полнолуние в ноябре
Как объясняет известный астролог Арина Артуровна, в период затмения душа человека становится наиболее уязвимой, так как чувства обретают мягкость, нежность и всепрощение.
Она отмечает, что в такие дни эстетическое восприятие будет максимально утонченным, а человек может стать слегка ленивым и заторможенным. Окружающий мир при этом будет восприниматься в радужном свете.
Появится желание испытать маленькие радости жизни, и сделать свое окружение более уютным, комфортным и красивым.
Особая опасность может поджидать в сфере личных отношений. Возникает строптивость, апатичность и возрастает обидчивость. А вот подозрительность и недоверчивость может только усугубиться.
Лунное затмение в ноябре
Как отметила астролог Лилия Атаманенко в комментарии для УНИАН, 19 ноября Украина войдет в коридор лунных затмений. Этот период продлится до 4 декабря.
Лунное затмение 19 ноября пройдет на оси Скорпион-Телец. Увидеть его смогут только жители Северной и Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии, а вот почувствуют практически все.
В этот период могут произойти события, которые будут повторяться в будущем или же придется искать решение для какой-то задачи. Энергия земного Тельца поможет контролировать эмоции и не принимать поспешных решений.
Однако возможен и другой вариант – начало коридора затмений позволит выйти из зоны комфорта и изменить что-то в жизни. Постарайтесь не принимать импульсивных решений.
"Лунное затмение проходит по оси: Скорпион-Телец. На момент затмения, Солнце будет находиться в знаке Скорпион, а Луна - в Тельце. Особо затмение затронет Тельцов и Скорпионов. Но поскольку, Скорпион - это знак стихии воды, то все водные знаки - Раки, Скорпионы и Рыбы - ощутят на себе влияние затмения. Они уязвимы и больше других подвержены негативным факторам данного астрономического явления. Менее всего Лунное затмение затронет Львов", - подчеркнула Атаманенко.
Что нельзя делать в такой период:
- Нельзя ссориться и конфликтовать со своими близкими и родственниками
- Нельзя наплевательски относиться к своему здоровью
- Нужно быть внимательнее к ремонту дома, к сделкам с недвижимостью
- Возможны взлеты и падения в карьере – будьте внимательнее
- Нельзя доводить себя до градуса кипения – все задачи нужно решать последовательно и мирно
- Не отмахивайтесь от проблем родителей или детей
- Не берите кредиты, не вкладывайте средства, не транжирьте
- Если с близкими были в ссоре – обязательно помиритесь
- Не откладывайте на потом решение важных проблем
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что можно делать в Полнолуние в ноябре 2021 года.
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