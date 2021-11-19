Коридор затемнень в 2021 році: чим небезпечний і як пережити без неприємностей

Коридор затемнень – це явище при якому місячне, і сонячне затемнення йдуть одне за іншим і при цьому збігаються з іншими явищами - повним місяцем і молодиком. Проміжок між цими затемненнями й називається коридором.

Вважається, що в періоди коридорів затемнень посилюється зв'язок людини з всесвітом і космосом.

Думки швидко стають матеріальними, а мрії можна виконати часом тільки за допомогою простого бажання.

Астрологи рекомендують в такі періоди ретельно контролювати все, що ви говорите і думаєте. Від негативних думок, страхів і образ краще відмовитися і притягувати у своє життя тільки щось хороше і позитивне.

Такі періоди хороші для того, щоб очистити своє життя від усього, що втратило актуальність або застаріло.

У 2021 році коридор затемнень починається 19 листопада і закінчується 4 грудня. Почнеться він з повного місяця на осі Тельця і Скорпіона, а закінчиться в день повного сонячного затемнення в Стрільці.

Наступний такий цикл відбудеться тільки навесні 2022 року.

Що потрібно зробити обов'язково

Змінити своє ставлення до світу, переглянути свої погляди на життя, свої принципи. У такі дні на перше місце виходять почуття та емоції, тому варто звернути увагу на відпускання страхів, відпускання образ і перестати переживати через дрібниці.

Всі ваші емоції та думки будуть втілюватися в реальність набагато швидше, тому варто виключити негатив і додати позитиву.

Почніть діяти, оскільки в цей період нічого не відбувається випадково. Не чекайте слушної нагоди або відповідних обставин – дерзайте, направляйте свою енергію на важливі сфери свого життя.

В особистому житті проявіть обережність - не поспішайте вступати в нові відносини, з'ясовувати гострі питання, сперечатися, розривати відносини.

Нові відносини можуть виявитися невдалими, а розрив стане остаточним, сварки можуть затягнутися надовго.

Загострення почуттів і емоцій може сильно позначитися на вашій інтуїції. Вона стане менш гострою. Тому покладатися потрібно не на внутрішнє чуття, а на логіку, здоровий глузд і життєвий досвід. Будьте обережні з порадами інших людей.

Будьте обережні у своїх діях і вчинках і постарайтеся чинити правильно щодо інших людей. Егоїзм, хитрість і брехливість можуть привести до ефекту бумеранга і до вас повернеться те, що Ви дали іншим людям.

Дасте щось погане - отримаєте зла у два рази більше, дасте добро – отримаєте його у два рази більше.

Наведіть порядок у своєму просторі та позбавтеся від усього зайвого. Це стосується мотлоху в будинку, прибирання в шафах, наведення порядку в справах і колі спілкування.

Перестаньте спілкуватися з токсичними та неприємними людьми, обмежте зв'язки з тим, хто вас засмучує. Вважається, що очищення простору допоможе придбання чогось нового в найближчому майбутньому.

Уважно прислухайтеся до себе. Можливо, вам прийшла пора переглянути власні цінності та принципи, позбутися від страхів і зайвих переживань, набути впевненості у власних силах.

У такі дні можна виправити минулі помилки, усвідомити минуле, побудувати нові плани та поставити цілі, зрозуміти те, що було недоступно раніше.

Не піддавайтеся на провокації та конфлікти. Емоції будуть брати верх в різних ситуаціях і не варто піддаватися на різні маніпуляції та провокації. Нічого хорошого це не принесе, а тільки притягне у ваше життя неприємності.

Що категорично не можна робити