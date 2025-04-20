Як подорожувати світом майже безкоштовно: дієві лайфхаки для українців

Couchsurfing: спи у місцевих і заводь друзів

Хочете жити в Парижі чи Барселоні безкоштовно? Couchsurfing - ваш квиток до цього! На платформі Couchsurfing понад 100 000 доброзичливих господарів готові пустити вас на диван чи в гостьову кімнату.

Це не просто економія, а й шанс пірнути в культуру: від вечері з італійською родиною до прогулянок із берлінськими хіпстерами. Але не поспішайте - перевірте профілі господарів, щоб уникнути сюрпризів.

Аналогічні сайти, як TrustRoots чи BeWelcome, де 130 000 користувачів у 217 країнах, теж пропонують схожі можливості. Тільки уявіть: ви п’єте каву з новим другом у Португалії, а платите лише посмішкою! Тож пакуйте рюкзак і готуйтеся до пригод без витрат.

House sitting: живи в будинку, як у себе вдома

А як пожити в затишному котеджі в Ірландії чи віллі в Іспанії, не заплативши ні цента? House sitting - це коли ви доглядаєте за чужим будинком, поки власники у від’їзді, і живете там безкоштовно.

На сайті MindMyHouse повно таких пропозицій: від поливу кактусів до годування котика. Щоправда, за реєстрацію можуть попросити 20 доларів, але це разова плата за доступ до сотень будинків.

Вам потрібно лише підтримувати чистоту й виконувати прості завдання. Це ідеально для тих, хто хоче спокійного відпочинку в красивому місці. Уявіть: ви снідаєте на терасі з видом на море, і все це - задарма! Тільки не забудьте погодувати песика господарів.

Навіть з мінімумом грошей можна відвідати іноземні країни (фото: Freepik.com)

Workaway: працюй і живи за кордоном безкоштовно

Хочете не лише відпочити, а й спробувати щось нове? Платформи на кшталт Workaway пропонують роботу в обмін на житло та їжу. Допомагайте на фермі в Італії, в хостелі в Празі чи в еко-проекті в Португалії - і вас нагодують, дадуть дах над головою, а іноді й кишенькові гроші.

Worldpackers чи HelpX теж пропонують схожі проекти, але за Worldpackers доведеться заплатити 49 доларів за річний доступ. Це шанс не лише заощадити, а й навчитися, скажімо, доїти кіз чи готувати справжню паелью. Ви не тільки не витрачаєте, а й повертаєтеся з новими вміннями! Тільки обирайте проекти, які вам до душі, щоб робота була в радість.

Безкоштовний транспорт

Для українців у Європі є справжній бонус - безкоштовний транспорт у деяких країнах! У Польщі, Чехії чи Словаччині українці зі статусом біженця можуть їздити на поїздах і автобусах безкоштовно. Це означає, що ви можете гайнути з Варшави до Кракова чи з Праги до Брно, не витративши ні копійки.

Для тих, хто любить пригоди, є ще автостоп - перевірений спосіб дістатися куди завгодно. Тільки не забудьте яскраву табличку з назвою міста й усмішку! Якщо ви вже за кордоном, це ваш шанс досліджувати нові місця без витрат на дорогу. А ще в багатьох містах є безкоштовні велопрокати для коротких поїздок.