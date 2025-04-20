Как путешествовать по миру почти бесплатно: рабочие лайфхаки для украинцев

Couchsurfing: спи у местных и заводи друзей

Хотите жить в Париже или Барселоне бесплатно? Couchsurfing - ваш билет к этому! На платформе Couchsurfing более 100 000 доброжелательных хозяев готовы пустить вас на диван или в гостевую комнату.

Это не просто экономия, но и шанс окунуться в культуру: от ужина с итальянской семьей до прогулок с берлинскими хипстерами. Но не спешите - проверьте профили хозяев, чтобы избежать сюрпризов.

Аналогичные сайты, как TrustRoots или BeWelcome, где 130 000 пользователей в 217 странах, тоже предлагают похожие возможности. Только представьте: вы пьете кофе с новым другом в Португалии, а платите только улыбкой! Так что пакуйте рюкзак и готовьтесь к приключениям без затрат.

House sitting: живи в доме, как у себя дома

А как пожить в уютном коттедже в Ирландии или вилле в Испании, не заплатив ни цента? House sitting - это когда вы присматриваете за чужим домом, пока владельцы в отъезде, и живете там бесплатно.

На сайте MindMyHouse полно таких предложений: от полива кактусов до кормления котика. Правда, за регистрацию могут попросить 20 долларов, но это разовая плата за доступ к сотням домов.

Вам нужно лишь поддерживать чистоту и выполнять простые задания. Это идеально для тех, кто хочет спокойного отдыха в красивом месте. Представьте: вы завтракаете на террасе с видом на море, и все это - даром! Только не забудьте покормить собачку хозяев.

Даже с минимумом денег можно посетить иностранные страны (фото: Freepik.com)

Workaway: работай и живи за границей бесплатно

Хотите не только отдохнуть, но и попробовать что-то новое? Платформы вроде Workaway предлагают работу в обмен на жилье и еду. Помогайте на ферме в Италии, в хостеле в Праге или в эко-проекте в Португалии - и вас накормят, дадут крышу над головой, а иногда и карманные деньги.

Worldpackers или HelpX тоже предлагают похожие проекты, но за Worldpackers придется заплатить 49 долларов за годовой доступ. Это шанс не только сэкономить, но и научиться, скажем, доить коз или готовить настоящую паэлью. Вы не только не тратите, но и возвращаетесь с новыми умениями! Только выбирайте проекты, которые вам по душе, чтобы работа была в радость.

Бесплатный транспорт

Для украинцев в Европе есть настоящий бонус - бесплатный транспорт в некоторых странах! В Польше, Чехии или Словакии украинцы со статусом беженца могут ездить на поездах и автобусах бесплатно. Это означает, что вы можете поехать из Варшавы в Краков или из Праги в Брно, не потратив ни копейки.

Для тех, кто любит приключения, есть еще автостоп - проверенный способ добраться куда угодно. Только не забудьте яркую табличку с названием города и улыбку! Если вы уже за границей, это ваш шанс исследовать новые места без затрат на дорогу. А еще во многих городах есть бесплатные велопрокаты для коротких поездок.