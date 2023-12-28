Корабель чи повітряна куля? Як виглядає прототип капсули Neptune для космічного туризму

Космічний туризм від Space Perspective

Американська компанія Space Perspective базується у Флориді. У 2020 році вона оголосила про намір займатися космічним туризмом.

Проект компанії передбачає можливість для групи з восьми пасажирів та одного пілота здійснити шестигодинний політ у стратосферу - на висоту 30 480 метрів (приблизно втричі вище, ніж піднімається звичайний пасажирський літак).

За словами експертів компанії, на цій висоті добре видно "‎кривизну землі та темінь космічного простору".

"Space Perspective спланувала вашу подорож так, щоб вона була хвилюючою та яскравою - з достатньою кількістю часу для спокійного споглядання", - наголошують у компанії.

Уточнюється, що астронавти називають вплив перегляду планети Земля з космосу "зміною парадигми" і це назавжди змінює світогляд людини.

Зазначимо, що конкурентами Space Perspective у галузі космічного туризму є Virgin Galactic і Blue Origin. Вони пропонують піднімати людей на 80 км і 100 км відповідно.

Основне про Spaceship Neptune

Пасажири Space Perspective подорожуватимуть у стратосферу в герметичній капсулі під назвою Neptune.

Так, ймовірно, виглядатиме подорож зі сторони (фото: spaceperspective.com)

В цілому ж компанія називає свій проект єдиним у світі "космічним кораблем" (Spaceship Neptune) із нейтральним викидом вуглецю.

"Космічний корабель Neptune був розроблений як найдоступніший, найбільш стійкий і найбезпечніший апарат на планеті Земля або над нею", - наголошується на офіційному сайті.

Зазначається, що Spaceship Neptune складається з кількох "частин":

аеростату SpaceBalloon

системи резервного спуску

капсули Neptune

Оригінальна ідея (скріншот: spaceperspective.com)

"На відміну від інших космічних кораблів, у яких відсік з екіпажем відокремлюється під час польоту від однієї системи та переходить до іншої, капсула космічного корабля Neptune залишається прикріпленою до SpaceBalloon впродовж усього польоту - від зльоту до приземлення - створюючи абсолютно безпечний і м'який політ", - пояснюють у компанії.

Отже, згідно із задумом розробників, капсула Neptune буквально висітиме під наповненою воднем "космічною кулею завдовжки з футбольний стадіон".

Її наповнюватимуть газом (надуватимуть) на землі, запускатимуть зі спеціального "морського космодрому" (marine spaceport), підніматимуть на необхідну висоту й опускатимуть назад (під час спуску з неї повільно випускатимуть газ).

Потенційний "шлях" космічних туристів (скріншот: spaceperspective.com)

Що відомо про капсулу та вартість польоту

За розрахунками вчених, підйом на заплановану висоту триватиме дві години. Впродовж двох годин туристи зможуть спостерігати за Землею, після чого знадобиться ще дві години для спуску.

Всередині капсулу Neptune планують обладнати:

плюшевими сидіннями

баром із прохолодними напоями

системою зв'язку Wi-Fi (здатною робити прямі трансляції)

панорамними вікнами на 360 градусів

туалетом (на нижній палубі)

Ймовірне внутрішнє оздоблення капсули (фото: spaceperspective.com)

Нині ж інженери та інші спеціалісти створили лише "зовнішню" частину.

Процес створення капсули (фото: spaceperspective.com)

Квитки на подорож у Spaceship Neptune можна зарезервувати вже зараз на офіційному сайті компанії. Вартість резервації - від 1 000 доларів за місце.

В цілому ж вартість подорожі становить 125 000 доларів.

Форма резервації (скріншот: spaceperspective.com)