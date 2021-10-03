"Копы" грубо положили на асфальт скандального блогера Волошина: всплыло правдивое видео

Так, на кадрах четко показано, что бойфренд Анны Тринчер на своем Porsche Panamera нагло едет по полосе общественного транспорта. Самое интересное, что остальные полосы при этом абсолютно свободны. Штраф за такое правонарушение составляет всего 510 гривен, что для небедного Саши сущие копейки.

Но блогер решил пойти на принцип. Он наотрез отказался предъявить водительское удостоверение, техпаспорт и страховой полис, требовал, чтобы полицейские сперва предъявили ему видеодоказательство его нарушений.

"Как патрульная полиция давила на колокольчик блогеру-провокатору, ставила ему об асфальт ругательства и оформляла подписку на штрафплощадку", - подписал кадры один из Telegram-каналов.

Что произошло в ночь на 1 октября

Блогер Волошин пожаловался, что полиция незаконно его вытащила из собственного авто, и сковала наручниками на асфальте. Но на опубликованном видео - была лишь часть инцидента, по которому было непонятно, кто прав, а кто виноват.

Вместе с подругой Анной Тринчер они записывали видео в Instagram, жалуясь на патрульных. Саша показывал ссадины, ушибы, ездил снимать побои и обещал наказать полицию за "беспредел".