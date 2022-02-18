"Копы" Андрей и Юлия спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста: видео героического поступка
В Николаеве патрульные полицейские спасли женщину, которая готовилась прыгнуть с моста вниз в реку. Благодаря реакции правоохранителей трагедии удалось избежать.
Об этом 18 февраля передали в пресс-службе МВД Украины.
Также было опубликовано видео с регистратора в авто патрульных, с моментом спасения отчаявшейся жительницы Николаева, которая почти перелезла через изгородь на мосту и уже собиралась сделать роковой шаг.
Инспекторы Андрей Устименко и Юлия Баранова заметили женщину на Ингульском мосту, когда патрулировали улицы города. Они свернули и подъехали к гражданке, мимо которой просто проезжали другие водители, не реагируя на происходящее.
Как только авто "копов" остановилось, из салона к женщине выбежала Баранова, быстренько схватив гражданку, собиравшуюся покончить с собой. За коллегой поспешил Устименко, бывший за рулем. Вместе инспекторы силой затащили гражданку на пешеходную дорожку.
В сообщении правоохранителей отмечается, что 60-летняя женщина рассказала "копам" о сложных жизненных обстоятельствах, побуждавших ее к такому поступку.
Патрульные вызвали на место происшествия медиков, которые увезли спасенную в больницу.
"Мы благодарим наших патрульных за своевременные и решительные действия", - говорится в сообщении патрульной полиции Николаевской области.
Видео: патрульные Николаева спасли женщину, которая собиралась совершить самоубийство
Напомним, перед этим в Виннице патрульные чудом спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство и выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома - его схватили уже практически в воздухе.
Ранее сообщалось, что в Белой Церкви патрульные помогли спасти жизнь маленького мальчика, который задыхался.