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"Копы" Андрей и Юлия спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста: видео героического поступка

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Николаев, Пятница 18 февраля 2022 17:51
"Копы" Андрей и Юлия спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста: видео героического поступка Коллаж РБК-Украина: николаевские патрульные спасли женщину, которая собиралась покончить с собой
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве патрульные полицейские спасли женщину, которая готовилась прыгнуть с моста вниз в реку. Благодаря реакции правоохранителей трагедии удалось избежать.

Об этом 18 февраля передали в пресс-службе МВД Украины.

Также было опубликовано видео с регистратора в авто патрульных, с моментом спасения отчаявшейся жительницы Николаева, которая почти перелезла через изгородь на мосту и уже собиралась сделать роковой шаг.

Инспекторы Андрей Устименко и Юлия Баранова заметили женщину на Ингульском мосту, когда патрулировали улицы города. Они свернули и подъехали к гражданке, мимо которой просто проезжали другие водители, не реагируя на происходящее.

Как только авто "копов" остановилось, из салона к женщине выбежала Баранова, быстренько схватив гражданку, собиравшуюся покончить с собой. За коллегой поспешил Устименко, бывший за рулем. Вместе инспекторы силой затащили гражданку на пешеходную дорожку.

В сообщении правоохранителей отмечается, что 60-летняя женщина рассказала "копам" о сложных жизненных обстоятельствах, побуждавших ее к такому поступку.

Патрульные вызвали на место происшествия медиков, которые увезли спасенную в больницу.

"Мы благодарим наших патрульных за своевременные и решительные действия", - говорится в сообщении патрульной полиции Николаевской области.

Видео: патрульные Николаева спасли женщину, которая собиралась совершить самоубийство

Напомним, перед этим в Виннице патрульные чудом спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство и выпрыгнуть с 11 этажа многоэтажного дома - его схватили уже практически в воздухе.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви патрульные помогли спасти жизнь маленького мальчика, который задыхался.

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Николаев полиция
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