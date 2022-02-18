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"Копи" Андрій і Юлія врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту: відео героїчного вчинку

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Миколаїв, П'ятниця 18 лютого 2022 17:51
"Копи" Андрій і Юлія врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту: відео героїчного вчинку Колаж РБК-Україна: миколаївські патрульні врятували жінку, яка збиралася накласти на себе руки
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві патрульні поліцейські врятували жінку, яка готувалася стрибнути з моста вниз у річку. Завдяки реакції правоохоронців трагедії вдалося уникнути.

Про це 18 лютого передали в прес-службі МВС України.

Також було опубліковано відео з реєстратора в авто патрульних, з моментом порятунку зневіреної мешканки Миколаєва, яка майже перелізла через огорожу на мосту і вже збиралася зробити фатальний крок.

Інспектори Андрій Устименко та Юлія Баранова помітили жінку на Інгульському мосту, коли патрулювали вулиці міста. Вони розвернулися і під'їхали до громадянки, повз яку просто проїжджали інші водії, не реагуючи на те, що відбувається.

Щойно авто "копів" зупинилося, з салону до жінки вибігла Баранова, швиденько схопивши громадянку, яка збиралася накласти на себе руки. За колегою поспішив Устименко, що був за кермом. Разом інспектори силою затягли громадянку на пішохідну доріжку.

У повідомленні правоохоронців зазначається, що 60-річна жінка розповіла "копам" про складні життєві обставини, які спонукали її до такого вчинку.

Патрульні викликали на місце події медиків, які відвезли врятовану до лікарні.

"Ми дякуємо нашим патрульним за вчасні та рішучі дії", - йдеться в повідомленні патрульної поліції Миколаївської області.

Відео: патрульні Миколаєва врятували жінку, яка збиралася скоїти самогубство

Нагадаємо, перед цим у Вінниці патрульні дивом врятували чоловіка, який хотів скоїти самогубство і вистрибнути з 11 поверху багатоповерхового будинку - його схопили вже практично в повітрі.

Раніше повідомлялося, що в Білій Церкві патрульні допомогли врятувати життя маленького хлопчика, який задихався.

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Миколаїв полиция
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