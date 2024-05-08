Копію будинку із мультфільму "Вперед і вгору" здають в оренду. Дивіться, як виглядає (фото)

Як виглядає копія будинку із мультфільму "Вперед і вгору"

За допомогою гігантського крана будинок підвісять високо в повітрі над пустелею Нью-Мексико.

У багатьох виникло резонне запитання, чи буде будинок функціональним, адже він буквально буде відірваний від землі. Втім, компанія запевнила, що там будуть усі зручності, необхідні для проживання.

Також відомо, що будинок підключений до генератора та інших комунікацій, які будуть відключені та знову підключені до та після "польоту".

Як виглядає будинок-копія (фото: Airbnb)

Щоб орендувати будинок, потрібно надіслати запит до 14 травня на сайт компанії. Вартість проживання - безкоштовно. У будинку одночасно може проживати четверо людей. Яким чином компанія вибере гостей, не зазначається.

Зазначимо також, що будинок-копія вражає точністю відтворення свого прототипу із мультфільму. З оригіналом збігаються навіть найменші деталі.

Додамо також, у рамках свого проекту Airbnb виставлятиме не тільки цей будинок, у компанії також є пропозиція оренди будинку-копії із культового мультфільму "Барбі".

Як виглядає будинок-копія (фото: Airbnb)