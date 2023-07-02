Копія будинку Барбі. Дивіться, як виглядає "ляльковий" готель і скільки коштує у ньому проживання
Пожити у будиночку Барбі, напевно, мріє кожна дівчинка. Зараз це вже навіть можна реалізувати. Стилізований готель-копія житла ляльки у Малібу готовий прийняти гостей. І що ще цікавіше, вже зовсім скоро там навіть можна буде пожити безкоштовно - щоправда, тільки дві доби.
Про це пише Insider.
Як виглядає "ляльковий" готель
На всесвітньому сервісі оренди житла Airbnb знову став доступним для бронювання "будинок мрії Барбі у Малібу". Тільки от зараз ним заволодів Кен. Будинок з однією спальнею обставлений "предметами Кена" такими як ковбойські капелюхи та гітари.
Зазначається, що цей "готель" повернувся на сервіс на дві ночі у липні, щоб відсвяткувати вихід фільму Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях, прем'єра якого відбудеться 21 липня. І що ще цікавіше - оренда будинку буде безкоштовна.
Додамо, що цей "готель" - репродукція культової іграшки Dreamhouse в натуральну величину, яка була вперше випущена в 1962 році.
Готель розташований на березі моря, у 2019 році його відреставрували спеціально до 60-річчя ляльки.
Бронювання будинку мрії відкривається о 10:00 за тихоокеанським літнім часом 17 липня на одну ніч 21 липня та 22 липня 2023 року.
Ось так виглядає "людська версія" будинку Барбі (скриншот)
Як обставлений будинок Барбі
Цього разу хостингом у готелі буде Кен. У будинку одна спальня, кругле двоспальне ліжко з декоративними подушками і ковдрами.
Ліжко оздоблене рожево-білими візерунковими шпалерами, а над узголів’ям висять ковбойські капелюхи. Також є шафа, створена за зразком портативної шафи для іграшок Барбі.
Під час перебування в готелі гості матимуть можливість "переглянути" гардероб Кена. Вона містить ковбойські куртки та сорочки з принтами. У будинку є навіть кінь у натуральну величину.
У будинку є рожевий бар, фітнес-студія і танцмайданчик (скриншот)
Відкритий простір перед будинком перетворили на танцмайданчик для дискотеки з неоновими підлогами, золотими розтяжками та діджеями.
Також готелі є навіть відкритий гриль із рожевим столиком і барними стільцями, а ще мініфітнес-студія з різними наборами ваг. Але у ньому немає кухні і телевізора.
На відкритому майданчику також є іграшкова пісочниця та лавки, де гості можуть засмагати та милуватися океаном.
Будинок буде дві доби доступним для безкоштовного проживання (скриншот)
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