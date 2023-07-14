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Копійчаний метод, який знищить павутинного кліща та інших шкідників на ваших грядках

Як знищити павутинного кліща на огірках (фото ілюстративне: freepik)
Автор: Василина Копитко

Для боротьби зі шкідниками найкраще застосовувати народні методи - вони не містять хімії, тому є абсолютно безпечними для урожаю. І ще одна безумовна перевага - такі засоби коштують копійки.

Про те, як позбутись павутинного кліща та інших шкідників на грядках, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Як знищити шкідників на грядках

Потрібно регулярно оглядати свої грядки, як тільки помічаєте шкідників - одразу братися за боротьбу з ними. Павутинний кліщ є мікроскопічним, тому його неможливо побачити неозброєним оком. Але коли на листочках з'являються жовті плямки, то це сигналізує про кліща.

"Якщо глянути на сонце крізь такий листочок, то побачите на ньому "павутинки" і дрібні дірочки", - каже хазяйка.

У цьому випадку всі уражені листочки треба вирвати та утилізувати далеко від своєї ділянки, бо на них можуть бути ще й грибкові захворювання.

"Для знищення попелиці, павутинного кліща, білокрилки та інших шкідників на листі огірків я використовую нетоксичні народні засоби - содовий розчин. Також можна використовувати безпечні біологічні препарати з коротким терміном очікування", - каже городниця.

Вона радить приготувати суміш з 1 ст. л. соди, 100 мл соняшникової олії, 100 мл рідкого мила, 500 мл молока, 1 ч. л. молотого гіркого перцю. Потім це все треба розчинити у 5 л води.

"Для обприскування зручно брати садовий розпилювач, листя треба обробляти з обох боків. Обробіток проводиться в суху безвітряну погоду вранці чи ввечері на вологий ґрунт - 2-3 обробки через 3-5 днів", - пояснює хазяйка.

Перед обприскуванням обов'язково зберіть увесь урожай.

Що робити, якщо помітили на грядках гнізда мурах

У такому випадку змішайте по 1 ст. л. соди та цукру і засипте у гніздо. Також можна залити чистий аміак у нірку шкідників і це допоможе їх позбутися.

"Шкідники мають здатність звикати до препаратів і розчинів, тому варто чергувати засоби обробки, аби вони діяли на комах", - зазначає городниця.

Раніше ми розповідали про те, що робити, аби зав'язі на огірках не жовтіли і не осипалися.

Читайте також про те, чому жовтіє листя огірків і як цьому запобігти.

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