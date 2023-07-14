Копійчаний метод, який знищить павутинного кліща та інших шкідників на ваших грядках

Як знищити шкідників на грядках

Потрібно регулярно оглядати свої грядки, як тільки помічаєте шкідників - одразу братися за боротьбу з ними. Павутинний кліщ є мікроскопічним, тому його неможливо побачити неозброєним оком. Але коли на листочках з'являються жовті плямки, то це сигналізує про кліща.

"Якщо глянути на сонце крізь такий листочок, то побачите на ньому "павутинки" і дрібні дірочки", - каже хазяйка.

У цьому випадку всі уражені листочки треба вирвати та утилізувати далеко від своєї ділянки, бо на них можуть бути ще й грибкові захворювання.

"Для знищення попелиці, павутинного кліща, білокрилки та інших шкідників на листі огірків я використовую нетоксичні народні засоби - содовий розчин. Також можна використовувати безпечні біологічні препарати з коротким терміном очікування", - каже городниця.

Вона радить приготувати суміш з 1 ст. л. соди, 100 мл соняшникової олії, 100 мл рідкого мила, 500 мл молока, 1 ч. л. молотого гіркого перцю. Потім це все треба розчинити у 5 л води.

"Для обприскування зручно брати садовий розпилювач, листя треба обробляти з обох боків. Обробіток проводиться в суху безвітряну погоду вранці чи ввечері на вологий ґрунт - 2-3 обробки через 3-5 днів", - пояснює хазяйка.

Перед обприскуванням обов'язково зберіть увесь урожай.

Що робити, якщо помітили на грядках гнізда мурах

У такому випадку змішайте по 1 ст. л. соди та цукру і засипте у гніздо. Також можна залити чистий аміак у нірку шкідників і це допоможе їх позбутися.

"Шкідники мають здатність звикати до препаратів і розчинів, тому варто чергувати засоби обробки, аби вони діяли на комах", - зазначає городниця.