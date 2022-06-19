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Копійчаний засіб з вашої кухні зробить помідори на грядці солодкими та плодовитими

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Неділя 19 червня 2022 11:47
Копійчаний засіб з вашої кухні зробить помідори на грядці солодкими та плодовитими Фото: Як покращити урожай на городі (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори будуть значно солодшими, хвороби їм будуть не страшні, а урожайність підвищиться, якщо використовувати для обробки копійчаний засіб, який є на кожній кухні.

Про що мова, і як виготовити розчин - читайте нижче в нашій статті.

Як кажуть експерти з садово-городної справи, підживити томати треба розчином звичайної харчової соди.

Як зробити розчин для оприскування

Для того, щоб ваші помідори стали солодшими, їх треба обприскати 0,5-процентним розчином соди. Це 5 грамів на 1 літр води.

В чайній ложці без гірки поміститься 7-8 грам соди. Тобто нам знадобиться трохи більше за півчайної ложки соди без гірки.

Копійчаний засіб з вашої кухні зробить помідори на грядці солодкими та плодовитими

Колаж РБК-Україна: Сода допоможе помідорам на городі

Сода допоможе від борошнистої роси

Розчиніть 1 столову ложку соди в 4 літрах води і додайте 0,5 чайної ложки рідкого мила. Обприскуйте рослини для профілактики раз на тиждень. А якщо вже є хворі рослини, то раз на 5 днів.

Помідори перший раз можна обприскати через 14 днів після висадки. Наступні рази обприскування проводиться раз на тиждень.

Раніше ми писали, навіщо і як на помідорах треба обрізати листя, щоб покращити їх врожайність.

Також повідомлялося про помилки, через які помідори на грядці почорніють і загинуть.

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