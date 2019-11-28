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"Коп" устроил стрельбу в харьковском метро: новые детали громкого ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    28.11.2019 - 20:08
"Коп" устроил стрельбу в харьковском метро: новые детали громкого ЧП (видео)
Полицейский устроил стрельбу в метро в Харькове (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Харькове судят 22-летнего полицейского, который открыл огонь по спецназовцам

Капрал полиции Андрей Кобцев, который устроил стрельбу в харьковском метрополитене на станции "Научная", оставлен под стражей. Коллегия апелляционного суда оставила без изменений меру пресечения 22-летнему "копу", задержанному в ночь на 12 ноября. Об этом передает "UA: Харьков".

Также в сети показали видео из зала судебного заседания.

Адвокат полицейского по обслуживанию метрополитена Людмила Дробчак подчеркивала, что ее подзащитный во время стрельбы не находился под действием алкоголя или наркотиков. Об этом свидетельствует медицинская выписка (впрочем, экспертиза еще продолжается).

&quot;Коп&quot; устроил стрельбу в харьковском метро: новые детали громкого ЧП (видео)

В Харькове судят полицейского, который устроил стрельбу в метро (Фото: gx.net.ua)

Дело в том, что после задержания в Кобцева изъяли пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотик "соль". Как утверждает Дробчак, "коп" его обнаружил и намеревался сдать по процедуре, но просто не успел.

Полицейский открыл огонь из двух пистолетов почти в четыре утра, находясь на дежурстве. Якобы около двух часов ночи он заметил посторонних в метрополитене и вызвал подмогу. Когда приехали бойцы спецподразделения "ТОР", капрал, который закрылся в одной из служебных комнат, вышел из укрытия и начал стрелять по ним. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Кобцева оперативно обезвредили и задержали. У него изъяли несколько пустых блистеров из-под кодеиносодержащих лекарств.

"Копу" объявили о подозрении по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Видео: В Харькове суд оставил под под стражей полицейского, который устроил стрельбу в метро 12 ноября

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