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"Коп" влаштував стрілянину в харківському метро: нові деталі гучної НП (відео)

STYLERПодії    28.11.2019 - 20:08
"Коп" влаштував стрілянину в харківському метро: нові деталі гучної НП (відео)
Поліцейський влаштував стрілянину в метро в Харкові (Фото: колаж РБК-Україна)

У Харкові судять 22-річного поліцейського, який відкрив вогонь по спецпризначенцях

Капрал поліції Андрій Кобцев, який влаштував стрілянину в харківському метрополітені на станції "Наукова", залишений під вартою. Колегія апеляційного суду залишила без змін запобіжний захід 22-річному "копу", затриманому в ніч проти 12 листопада. Про це передає "UA: Харків".

Також в мережі показали відео з залу судового засідання.

Адвокат поліцейського з обслуговування метрополітену Людмила Дробчак наголошувала, що її підзахисний під час стрільби не перебував під дією алкоголю чи наркотиків. Про це свідчить медична виписка (втім, експертиза ще триває).

&quot;Коп&quot; влаштував стрілянину в харківському метро: нові деталі гучної НП (відео)

У Харкові судять поліцейського, який влаштував стрілянину в метро (Фото: gx.net.ua)

Справа в тому, що після затримання у Кобцева вилучили пакет з невідомою речовиною, схожою на наркотик "сіль". Як стверджує Дробчак, "коп" його виявив і мав намір здати за процедурою, але просто не встиг.

Поліцейський відкрив вогонь з двох пістолетів майже о четвертій ранку, перебуваючи на чергуванні. Нібито близько двох годин ночі він помітив сторонніх у метрополітені та викликав підмогу. Коли приїхали бійці спецпідрозділу "ТОР", капрал, який закрився в одній із службових кімнат, вийшов з укриття і почав стріляти по них. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Кобцева оперативно знешкодили та затримали. У нього вилучили кілька порожніх блістерів з-під ліків, що містять кодеїн.

"Копу" оголосили про підозру за статтею "посягання на життя співробітника правоохоронного органу".

Відео: У Харкові суд залишив під вартою поліцейського, який влаштував стрілянину в метро 12 листопада

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