На концерті Noize MC у Молдові охоронці кидалися на прапори України: артист зупинив шоу (відео)

На кадрах, знятих глядачами шоу, видно, як охоронці вилучали синьо-жовті прапори під час виступу Noize MC. Так, організатори шоу забороняли приносити на захід будь-які прапори "з міркувань безпеки".

Коли один із представників сек'юріті помітив, як дівчина дістала державний стяг України та розгорнула перед собою, він безцеремонно і грубо став намагатися висмикнути полотнище у неї з рук. Глядачка протестувала, проте охоронець не став її слухати, вириваючи прапор.

До речі, це відбувалося в той момент, коли Noize MC виконував україномовну пісню.

Крім того, охоронці скрутили ще одного чоловіка з натовпу глядачів, який знімав брутальні дії сек'юріті на мобільник.

Люди стали обурюватися, і в результаті артист зі сцени вимагав повернути прапор - попередивши, що в іншому випадку далі шоу проводити він не стане.

"Забрали прапор? Повертайте прапор! Поки прапор не повернеться, ми не продовжуватимемо концерт. Ми чекаємо" - заявив Noize MC.

Під час виступу глядачі також кричали "Слава Україні!" і "Героям слава!", "Ні війні!", а також звучали відомі висловлювання про російського диктатора "Путін - х**ло!"

Нагадаємо, що Noize MC раніше проводив низку благодійних концертів Voices of peace, збирав кошти на допомогу українським військовим і під час виступів відверто критикувати режим Путіна. У РФ співака визнали "іноагентом".