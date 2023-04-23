UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На концерті Noize MC у Молдові охоронці кидалися на прапори України: артист зупинив шоу (відео)

Колаж РБК-Україна: у Кишиневі на шоу Noize MC охоронці відбирали у глядачів українські прапори
Автор: Володимир Костирін

У Кишиневі на концерті російського музиканта Noize MC (Іван Алексєєв), який від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засудив загарбницьку війну Кремля і виїхав з країни-агресора, охоронці в клубі грубо відбирали у відвідувачів українські прапори.

Відео такої поведінки сек'юріті на концерті музиканта у столиці Молдови опубліковано у Telegram-каналі "Кишинів у темі".

На кадрах, знятих глядачами шоу, видно, як охоронці вилучали синьо-жовті прапори під час виступу Noize MC. Так, організатори шоу забороняли приносити на захід будь-які прапори "з міркувань безпеки".

Коли один із представників сек'юріті помітив, як дівчина дістала державний стяг України та розгорнула перед собою, він безцеремонно і грубо став намагатися висмикнути полотнище у неї з рук. Глядачка протестувала, проте охоронець не став її слухати, вириваючи прапор.

До речі, це відбувалося в той момент, коли Noize MC виконував україномовну пісню.

Крім того, охоронці скрутили ще одного чоловіка з натовпу глядачів, який знімав брутальні дії сек'юріті на мобільник.

Люди стали обурюватися, і в результаті артист зі сцени вимагав повернути прапор - попередивши, що в іншому випадку далі шоу проводити він не стане.

"Забрали прапор? Повертайте прапор! Поки прапор не повернеться, ми не продовжуватимемо концерт. Ми чекаємо" - заявив Noize MC.

Під час виступу глядачі також кричали "Слава Україні!" і "Героям слава!", "Ні війні!", а також звучали відомі висловлювання про російського диктатора "Путін - х**ло!"

Нагадаємо, що Noize MC раніше проводив низку благодійних концертів Voices of peace, збирав кошти на допомогу українським військовим і під час виступів відверто критикувати режим Путіна. У РФ співака визнали "іноагентом".

Раніше повідомлялося, що нещодавно відома російська співачка відкрито підтримала Україну під час свого концерту.

А також перед цим ми розповідали, які українські артисти радіють війні на батьківщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваНовини шоу-бізнесумузикантифлаг Украины