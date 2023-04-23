На концерте Noize MC в Молдове охранники бросались на флаги Украины: артист остановил шоу (видео)

На кадрах, снятых зрителями шоу, видно, как охранники изымали сине-желтые флаги во время выступления Noize MC. Так, организаторы шоу запрещали приносить на мероприятие любые флаги "из соображений безопасности".

Когда один из представителей секьюрити заметил, как девушка достала государственный стяг Украины и развернула перед собой, он бесцеремонно и грубо стал пытаться выдернуть полотнище у нее из рук. Зрительница протестовала, однако охранник не стал ее слушать, вырывая флаг.

Кстати, происходило это в тот момент, когда Noize MC исполнял украиноязычную песню.

Кроме того, охранники скрутили еще одного мужчину из толпы зрителей, который снимал грубые действия секьюрити на мобильник.

Люди стали возмущаться, и в итоге артист со сцены потребовал вернуть флаг - предупредив, что в противном случае продолжать далее шоу он не станет.

"Забрали флаг? Возвращайте флаг! Пока флаг не вернется, мы не будем продолжать концерт. Мы ждем" - заявил Noize MC.

Во время выступления зрители также кричали "Слава Украине!" и "Героям слава!", "Нет войне!", а также звучали известные высказывания о российском диктаторе "Путин - х**ло!"

Напомним, что Noize MC ранее проводил ряд благотворительных концертов Voices of peace, собирал средства в помощь украинским военным, и во время выступлений откровенно критиковать режим Путина. В РФ певца признали "иноагентом".