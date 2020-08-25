Вокруг концерта ко Дню Независимости новый скандал: причина - сине-желтая сцена

Концерт ко Дню Независимости на Софиевской площади в Киеве снова оказался в центре скандала. В этот раз – из-за сцены, на которой проходило мероприятие.

Дело в том, что она была окрашена в цвета национального флага Украины – синий и желтый, а это прямое нарушение закона. Об этом написала Лилия Богачева на своей странице в Facebook.

Девушка напомнила закон Украины, в котором указано, что запрещено использовать Государственный Флаг Украины не по назначению или способом, который выражает неуважительное отношение к нему, размещать на нем какие-либо предметы, надписи или изображения, если при этом проявляется неуважение к государственному символу.

Кроме того, Государственный Флаг Украины не должен касаться земли, воды, деревьев, должен быть осветлен в темное время суток, если он установлен на сооружениях.

Не допускается использование изображения Государственного Флага Украины или имитация его в рекламе. За такое нарушение в Украине положен административный штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.

Публичное надругательство на Государственным флагом Украины или другого государства карается штрафом до 50 минимумов доходов граждан или арестом сроком на 6 месяцев.

В качестве доказательства нарушения закона Лилия Богачева опубликовала несколько фотографий с концерта ко Дню Независимости.

Фото: facebook.com/liliia.bohacheva

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине разгорелся скандал из-за концерта ко Дню Независимости.

А также мы писали о том, что директор группы "Бумбокс" отреагировал на скандал из-за концерта.