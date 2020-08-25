Навколо концерту до Дня Незалежності новий скандал: причина - синьо-жовта сцена

Концерт до Дня Незалежності на Софіївській площі в Києві знову опинився в центрі скандалу. В цей раз – через сцену, на якій проходив захід.

Річ у тому, що вона була забарвлена в кольори національного прапора України – синій і жовтий, а це пряме порушення закону. Про це написала Лілія Богачова на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина нагадала закон України, в якому вказано, що заборонено використовувати Державний Прапор України не за призначенням або способом, який виражає неповажне ставлення до нього, розміщувати на ньому будь-які предмети, написи або зображення, якщо при цьому проявляється неповага до державного символу.

Крім того, Державний Прапор України не повинен торкатися землі, води, дерев, повинен бути освітлений в темний час доби, якщо він встановлений на спорудах.

Не допускається використання зображення Державного Прапора України або імітація його в рекламі. За таке порушення в Україні покладений адміністративний штраф у розмірі від 30 до 50 мінімумів доходів громадян.

Публічна наруга на Державним прапором України або іншої держави карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом строком на 6 місяців.

Як докази порушення закону Лілія Богачова опублікувала декілька фотографій з концерту до Дня Незалежності.

Фото: facebook.com/liliia.bohacheva

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні розгорівся скандал з концерту до Дня Незалежності.

А також ми писали про те, що директор групи "Бумбокс" відреагував на скандал через концерт.