Концерт Басты в Одессе отменили благодаря активистам: "слышат общество"

В прошлом году Василий Вакуленко (Баста) дал в Украине ряд концертов, в частности в Киеве, Одессе и Харькове, которые проходили на фоне протестов против таких выступлений "крымнашиста", и попыток граждан сорвать мероприятия.

В этот раз, как видно, организаторы шоу в Одессе прислушались к доводам активистов, которые считают такие выступления сторонника российской оккупации украинского полуострова неприемлемыми.

Как отметил Ганул, после анонса выступления Басты в одесском ресторане "Облака" 14 февраля он обратился с просьбой отмены концерта, мотивируя тем, что российский артист не только посещал Крым с нарушением украинского законодательства, но и выступал на концерте "воссоединения" в Москве в РФ.

"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", - говорится в публикации.

Концерт Басты в одесском ресторане 14 февраля отменили (фото: facebook.com / Дем'ян Ганул)

Впрочем, нужно отметить, что анонс выступления Басты в одесском ресторане до сих пор остается в социальных сетях заведения, и какого либо объявления об изменениях в планах относительно шоу в настоящее время отсутствуют.

Но объявление о выступлении Басты в Одессе 14 февраля в сети пока остается (фото: скриншот instagram.com/oblaka_odessa)

Напомним, Василий Вакуленко в 2017 году попал с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины.

Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма. Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято.