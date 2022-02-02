Концерт Басты в Одессе отменили благодаря активистам: "слышат общество"

Баста не будет выступать в Одессе на запланированном на 14 февраля шоу в местном ресторане - концерт скандального российского рэпера, гастролирующего ранее в оккупированном Россией Крыму, решили отменить.
Об этом рассказал одесский активист Демьян Ганул в своем Facebook.
В прошлом году Василий Вакуленко (Баста) дал в Украине ряд концертов, в частности в Киеве, Одессе и Харькове, которые проходили на фоне протестов против таких выступлений "крымнашиста", и попыток граждан сорвать мероприятия.
В этот раз, как видно, организаторы шоу в Одессе прислушались к доводам активистов, которые считают такие выступления сторонника российской оккупации украинского полуострова неприемлемыми.
Как отметил Ганул, после анонса выступления Басты в одесском ресторане "Облака" 14 февраля он обратился с просьбой отмены концерта, мотивируя тем, что российский артист не только посещал Крым с нарушением украинского законодательства, но и выступал на концерте "воссоединения" в Москве в РФ.
"Я лично встретился с одесским ресторатором Андреем Заричанским. Узнав, что у Вакуленко антиукраинская позиция, Андрей принял верное решение отменить концерт. Прекрасно, что в Одессе есть бизнесмены, которые слышат общество и имеют четкую патриотическую позицию", - говорится в публикации.
Концерт Басты в одесском ресторане 14 февраля отменили (фото: facebook.com / Дем'ян Ганул)
Впрочем, нужно отметить, что анонс выступления Басты в одесском ресторане до сих пор остается в социальных сетях заведения, и какого либо объявления об изменениях в планах относительно шоу в настоящее время отсутствуют.
Но объявление о выступлении Басты в Одессе 14 февраля в сети пока остается (фото: скриншот instagram.com/oblaka_odessa)
Напомним, Василий Вакуленко в 2017 году попал с подачи СБУ в "черный список" Министерства культуры как деятель, представляющий угрозу национальной безопасности Украины.
Причиной тому стало посещение оккупированного Крыма. Пробыл он в этом списке с запретом на въезд на территорию Украины до 16 сентября 2020 года, после - ограничение было снято.
Также мы писали, что в июне 2021-го концерт Басты в Киеве был встречен пикетом около заведения, где он выступал. Несмотря на это, он давал концерты в столице два дня подряд.