Концерт Басти в Одесі скасували завдяки активістам: "чують суспільство"

Минулого року Василь Вакуленко (Баста) дав в Україні ряд концертів, зокрема в Києві, Одесі та Харкові, які проходили на фоні протестів проти таких виступів "кримнашиста", і спроб громадян зірвати заходи.

Цього разу, як видно, організатори шоу в Одесі прислухалися до доводів активістів, які вважають такі виступи прихильника російської окупації українського півострова неприйнятними.

Як зазначив Ганул, після анонсу виступу Басти в одеському ресторані "Облака" 14 лютого він звернувся з проханням скасування концерту, мотивуючи тим, що російський артист не тільки відвідував Крим з порушенням українського законодавства, а й виступав на концерті "возз'єднання" в Москві в РФ.

"Я особисто зустрівся з одеським ресторатором Андрієм Зарічанським. Дізнавшись, що Вакуленко має антиукраїнську позицію, Андрій прийняв вірне рішення скасувати концерт. Чудово, що в Одесі є бізнесмени, які чують суспільство та мають чітку патріотичну позицію", - йдеться в публікації.

Концерт Басти в одеському ресторані 14 лютого скасували (фото: facebook.com / Дем'ян Ганул)

Втім, потрібно зауважити, що анонс виступу Басти в одеському ресторані досі залишається в соціальних мережах закладу, і будь-якого оголошення про зміни в планах щодо шоу в цей час відсутні.

Але оголошення про виступ Басти в Одесі 14 лютого в мережі поки залишається (фото: скріншот instagram.com/oblaka_odessa)

Нагадаємо, Василь Вакуленко в 2017 році потрапив з подачі СБУ до "чорного списку" Міністерства культури як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України.

Причиною тому стало відвідування окупованого Криму. Пробув він у цьому списку із забороною на в'їзд на територію України до 16 вересня 2020 року, після - обмеження було знято.