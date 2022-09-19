До конца года эти знаки Зодиака постигнут потери и разочарования

Рак

Для представителей этого знака Зодиака будет тяжело пережить ретроградность Сатурна. Ввиду эмоционального обострения вам будет действительно трудно настроиться на работу. Для удачного противодействия космическим явлениям следует запастись терпением и позитивом.

Учитывая риски переноса проблем с работы в личные отношения, старайтесь совершать обдуманные и взвешенные поступки по отношению к второй половинке.

Скорпион

Для экспрессивных Скорпионов ретроградный Сатурн подарит возможность успокоиться и найти ответы на наболевшие вопросы. Это прекрасная возможность расставить все по полкам и навести порядок, как в делах, так и в отношениях с окружающими.

Из-за нетипичного состояния Скорпионы могут отдалиться от основного рода занятия и открыть для себя новые горизонты. Главное направить свою энергию в воспроизводственном направлении, чтобы не потерять все и сразу.

Козерог

Представителю этого знака тяжело покинуть зону комфорта. Изменения пугают его и дестабилизируют. Этому земному знаку трудно избавиться от своих привычек. В ближайшие месяцы Козерогам будет трудно сориентироваться на работе. Новые проекты, которые объявляются, безусловно, увлекают его, но он не знает, как ими управлять.

Из-за давления, которое он будет испытывать на работе, уроженец этого знака будет чувствовать раздражительность, поэтому высокие риски поссориться с коллегами и родными.