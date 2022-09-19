До кінця року ці знаки Зодіаку спіткають втрати та розчарування

Рак

Для представників цього знаку Зодіаку буде важко пережити ретроградність Сатурна. Зважаючи на емоційне загострення, вам буде дійсно важко налаштуватися на роботу. Для вдалої протидії космічним явищам, слід запастися терпінням та позитивом.

Враховуючи ризики перенесення проблем з роботи в особисті відносини, намагайтеся робити обдумані та зваженні вчинки стосовно другої половинки.

Скорпіон

Для експресивних Скорпіонів ретроградний Сатурн подарує змогу, заспокоїтися та знайти відповіді на наболілі питання. Це чудова нагода аби розставити усе по полицях та навести лад, як у справах, так й відносинах з навколишніми.

Через нетиповий для себе стан Скорпіони можуть віддалитися від основного роду заняття та відкрити для себе нові горизонти. Головне направити свою енергію у відтворювальному напрямку аби не втратити все й одразу.

Козеріг

Представнику цього знака важко покинути зону комфорту. Зміни лякають його і дестабілізують. Цьому земному знаку важко позбутися своїх звичок. Найближчими місяцями Козерогам буде важко зорієнтуватися на роботі. Нові проекти, які з'являються, безумовно, захоплюють його, але він не знає, як ними керувати.

Через тиск, який він відчуватиме на роботі, уродженець цього знака буде відчувати дратівливість, тому високі ризики посваритися з колегами та рідними.