Контраст от -3 до +23 градусов: синоптики предупредили о погодных сюрпризах

"6 мая ночью в Украине, кроме запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Что будет с погодой 6 мая

По данным синоптика Наталки Диденко, теплее всего будет 6 мая на западе, +17+23 градуса.

Самой холодной предполагается ближайшая ночь на северо-востоке Украины - Сумщина, Полтавщина, Харьковщина, здесь местами заморозки.

Холодной будет ближайшая ночь в большинстве областей, +1+7 градусов. А вот на Западе и юге температура выше, +4+10 градусов.

В течение дня в Украине будет преобладать теплая погода, столбики термометров поднимутся до +14+19 градусов, в западных областях +17+23 градуса.

Ветер завтра с юго-востока и Востока, будет умеренным, в Приазовье (Донетчина, Запорожье, Херсонщина) - порой до сильного.

Периодические дожди и грозы ожидаются только в западной части Украины (кроме, Хмельницкой и Тернопольской областей).

Прогноз для Киева

В Киеве пятница будет солнечной, дождей не предвидится. Ночь прохладная, +4+7 градусов, днем +15+18 градусов.

Смотрите карту Укргидрометцентра с прогнозом на 6 мая:

Что будет с погодой дальше

Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погоду Украины в значительной степени будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны.

8 и 9 мая через Украину будет проходить атмосферный фронт - дождей станет больше.