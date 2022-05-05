Контраст від -3 до +23 градусів: синоптики попередили про погодні сюрпризи

"6 травня вночі в Україні, крім заходу та узбережжя морів, на поверхні ґрунту, заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Що буде з погодою 6 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, найтепліше буде 6 травня на заході, +17+23 градуси.

Найхолоднішою передбачається найближча ніч на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, тут подекуди заморозки.

Холодною буде найближча ніч в більшості областей, +1+7 градусів. А от на заході та півдні температура вище, +4+10 градусів.

Протягом дня в Україні переважатиме тепла погода, стовпчики термометрів піднімуться до +14+19 градусів, в західних областях +17+23 градуси.

Вітер завтра з південного сходу та сходу, буде помірним, в Приазов'ї (Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина) - часом до сильного.

Періодичні дощі грози очікуються лише в західній частині України (окрім, Хмельницької та Тернопільської областей).

Прогноз для Києва

У Києві п'ятниця буде сонячною, дощів не передбачається. Ніч прохолодна,+4+7 градусів, вдень +15+18 градусів.

Дивіться карту Укргідрометцентру з прогнозом на 6 травня:

Що буде з погодою далі

Діденко прогнозує, що найближчими днями погоду України значною мірою визначатиме антициклон, тому в більшості областей істотні опади малоймовірні.

8 та 9 травня через Україну проходитиме атмосферний фронт - дощів побільшає.