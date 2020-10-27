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На границе в Луганской области россиянин попросил убежища в Украине

Луганская область, Вторник 27 октября 2020 11:56
На границе в Луганской области россиянин попросил убежища в Украине
Фото: пограничники задержали россиянина (пресс-служба МВД)
Автор: Юлия Струк

В Луганской области гражданин России попросил убежища в Украине. Его задержали пограничники при нарушении пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В Луганской области задержали нарушителя границы в камуфляже с военным рюкзаком. У него был только армейский рюкзак с набором для выживания, мобильный телефон и несколько тысяч российских рублей. По словам нарушителя, все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине", - указано в сообщении.

По словам задержанного, он родом из Казани. С 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации. С 2016 года активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов".

"За свои взгляды неоднократно был осужден и, ввиду частых угроз, вероятного нового заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств незаконного пересечения границы россиянина доставили в пограничное подразделение.

"При составлении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) мужчина обратился с заявлением, адресованным компетентным органам о признании его беженцем на территории Украины или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - информируют в МВД.

Сейчас правовая оценка действий иностранца продолжается.

Напомним, Кабинет министров ранее усилил пограничный контроль в Луганской области. Речь идет о Станично-Луганском, Беловодском, Меловскомй, Марковском, Новопсковском, Белокуракинском, Троицком и Старобельскиом районах.

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