Конституции Украины - 25 лет! Необычные факты о главном документе, какие мало кто знает

Так, Конституция Украины была принята Верховной Радой в 9:20 утра 28 июня 1996 года. Как известно, депутаты весь день и всю ночь работали над проектом, оставаясь в сессионном зале без перерывов.

“За” принятие Основного закона проголосовали 315 народных депутатов из 300 необходимых.

Конституция Украины стала общепризнанной во всем мире Конституцией независимого украинского государства. Она определяет основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок организации и функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основные факты о Конституции Украины:

Подготовка закона затянулась на шесть лет – с 1990 по 1996 год. Задержка произошла из-за противостояния между президентом Украины и парламентом на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.

Кроме того, в течение 1990-1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины – от Конституционной комиссии, политических партий, ученых. Как известно, коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. А Крым мог бы потерять статус автономии, если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов.

Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач РБК-Украина)

Постоянные дискуссии происходили вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Республики Крым и русского языка.

До принятия закона оставалось пол года. И в это время в российской газете “Независимая газета” вышел материал под названием “Украина может получить очень хорошую Конституцию”, в котором московские эксперты очень положительно отозвались о документе.

Фото: День Конституции Украины (ck.dsp.gov)

Три месяца занял активный период над документом. Уже в марте В марте 1996 года проект вынесли на обсуждение Конституционной комиссии и был рекомендован к рассмотрению Верховной радой. 2 апреля проект Конституции внесли в повестку дня заседаний, а после двух месяцев доработку проект приняли в первом чтении. В документ было внесено около шести тысяч правок, когда происходил процесс подготовки ко второму чтению.

Также целые сутки проходило заседание Верховной Рады, на котором рассматривался проект Основного Закона. 27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект на одном заседании без перерывов. В результате бурных дискуссий по итогам непрерывной 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа. Голосование проводилось по каждой статье отдельно и целыми разделами. Голосование за Конституцию Украины в целом состоялось в 9: 20 утра 28 июня 1996 года.

Фото: День Конституции Украины (Pierre Crom / Getty Images)

Первыми словами председателя Верховной Рады Александра Мороза были слова - "Есть Конституция!”.

Однако, 21 июня 1996 года приняли дополнение Мороза об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и о том, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.

Известно, что Конституции Украины могли не принять 28 июня. Все из-за того, что накануне исторического заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции. Однако после принятия Конституции этот указ был отменен.

Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач-РБК-Украина)