Конституции Украины - 25 лет! Необычные факты о главном документе, какие мало кто знает

Так, Конституция Украины была принята Верховной Радой в 9:20 утра 28 июня 1996 года. Как известно, депутаты весь день и всю ночь работали над проектом, оставаясь в сессионном зале без перерывов.
“За” принятие Основного закона проголосовали 315 народных депутатов из 300 необходимых.
Конституция Украины стала общепризнанной во всем мире Конституцией независимого украинского государства. Она определяет основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок организации и функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Основные факты о Конституции Украины:
- Подготовка закона затянулась на шесть лет – с 1990 по 1996 год. Задержка произошла из-за противостояния между президентом Украины и парламентом на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.
- Кроме того, в течение 1990-1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины – от Конституционной комиссии, политических партий, ученых. Как известно, коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. А Крым мог бы потерять статус автономии, если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов.
Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
- Постоянные дискуссии происходили вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Республики Крым и русского языка.
- До принятия закона оставалось пол года. И в это время в российской газете “Независимая газета” вышел материал под названием “Украина может получить очень хорошую Конституцию”, в котором московские эксперты очень положительно отозвались о документе.
Фото: День Конституции Украины (ck.dsp.gov)
- Три месяца занял активный период над документом. Уже в марте В марте 1996 года проект вынесли на обсуждение Конституционной комиссии и был рекомендован к рассмотрению Верховной радой. 2 апреля проект Конституции внесли в повестку дня заседаний, а после двух месяцев доработку проект приняли в первом чтении. В документ было внесено около шести тысяч правок, когда происходил процесс подготовки ко второму чтению.
- Также целые сутки проходило заседание Верховной Рады, на котором рассматривался проект Основного Закона. 27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект на одном заседании без перерывов. В результате бурных дискуссий по итогам непрерывной 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа. Голосование проводилось по каждой статье отдельно и целыми разделами. Голосование за Конституцию Украины в целом состоялось в 9: 20 утра 28 июня 1996 года.
Фото: День Конституции Украины (Pierre Crom / Getty Images)
- Первыми словами председателя Верховной Рады Александра Мороза были слова - "Есть Конституция!”.
- Однако, 21 июня 1996 года приняли дополнение Мороза об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и о том, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
- Известно, что Конституции Украины могли не принять 28 июня. Все из-за того, что накануне исторического заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции. Однако после принятия Конституции этот указ был отменен.
Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач-РБК-Украина)
- Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на судьбоносном заседании парламента, однако за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал. Кучма в своем коротком выступлении назвал принятие Конституции историческим событием.
- Международное сообщество приветствовало принятие Конституции Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.