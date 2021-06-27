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Конституции Украины - 25 лет! Необычные факты о главном документе, какие мало кто знает

Автор: Тетяна Самарук

В Украине, 28 июня, отмечают государственный праздник - День Конституции. История которого началась с 1996 года и сопровождалась долгими обсуждениями и дебатами.

Интересные факты об Основном законе - читай в материале Styler.

Так, Конституция Украины была принята Верховной Радой в 9:20 утра 28 июня 1996 года. Как известно, депутаты весь день и всю ночь работали над проектом, оставаясь в сессионном зале без перерывов.

“За” принятие Основного закона проголосовали 315 народных депутатов из 300 необходимых.

Конституция Украины стала общепризнанной во всем мире Конституцией независимого украинского государства. Она определяет основы общественного и государственного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок организации и функционирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основные факты о Конституции Украины:
  • Подготовка закона затянулась на шесть лет – с 1990 по 1996 год. Задержка произошла из-за противостояния между президентом Украины и парламентом на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.
  • Кроме того, в течение 1990-1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины – от Конституционной комиссии, политических партий, ученых. Как известно, коммунисты предлагали сохранить название УССР, восстановить советскую форму правления, ограничить права президента и войти в новый Союз. А Крым мог бы потерять статус автономии, если бы была принята редакция Конгресса украинских националистов.

Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач РБК-Украина)

  • Постоянные дискуссии происходили вокруг вопросов распределения полномочий между ветвями власти, государственной символики, частной собственности, статуса Республики Крым и русского языка.
  • До принятия закона оставалось пол года. И в это время в российской газете “Независимая газета” вышел материал под названием “Украина может получить очень хорошую Конституцию”, в котором московские эксперты очень положительно отозвались о документе.

Фото: День Конституции Украины (ck.dsp.gov)

  • Три месяца занял активный период над документом. Уже в марте В марте 1996 года проект вынесли на обсуждение Конституционной комиссии и был рекомендован к рассмотрению Верховной радой. 2 апреля проект Конституции внесли в повестку дня заседаний, а после двух месяцев доработку проект приняли в первом чтении. В документ было внесено около шести тысяч правок, когда происходил процесс подготовки ко второму чтению.
  • Также целые сутки проходило заседание Верховной Рады, на котором рассматривался проект Основного Закона. 27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект на одном заседании без перерывов. В результате бурных дискуссий по итогам непрерывной 24-часовой работы депутатам удалось согласовать все положения документа. Голосование проводилось по каждой статье отдельно и целыми разделами. Голосование за Конституцию Украины в целом состоялось в 9: 20 утра 28 июня 1996 года.

Фото: День Конституции Украины (Pierre Crom / Getty Images)

  • Первыми словами председателя Верховной Рады Александра Мороза были слова - "Есть Конституция!”.
  • Однако, 21 июня 1996 года приняли дополнение Мороза об исключительном праве народа определять и изменять конституционный строй и о том, что это право не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
  • Известно, что Конституции Украины могли не принять 28 июня. Все из-за того, что накануне исторического заседания парламента Президент Украины издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии новой Конституции. Однако после принятия Конституции этот указ был отменен.

Фото: День Конституции Украины (Виталий Носач-РБК-Украина)

  • Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на судьбоносном заседании парламента, однако за несколько минут до окончательного принятия депутатами Конституции пришел в сессионный зал. Кучма в своем коротком выступлении назвал принятие Конституции историческим событием.
  • Международное сообщество приветствовало принятие Конституции Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.

Ранее мы сообщали, что появился обновленный график работы почты и банков в День Конституции.

Также спасатели перешли на усиленный режим ко Дню Конституции.

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Конституция