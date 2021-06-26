Спасатели перешли на усиленный режим ко Дню Конституции
Фото: спасатели перешли на усиленный режим службы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции Украины. Осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Работники ГСЧС особое внимание уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции Украины.
В готовности находится и авиация ГСЧС.
Отметим, День Конституции Украины отмечают 28 июня.