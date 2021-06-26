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Спасатели перешли на усиленный режим ко Дню Конституции

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Киев, Суббота 26 июня 2021 14:24
Спасатели перешли на усиленный режим ко Дню Конституции Фото: спасатели перешли на усиленный режим службы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции Украины. Осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Работники ГСЧС особое внимание уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции Украины.

В готовности находится и авиация ГСЧС.

Отметим, День Конституции Украины отмечают 28 июня.

Напомним, украинцев ждут долгие выходные благодаря Дню Конституции.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные.

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