Конституції України - 25 років! Незвичні факти про головний документ, які мало хто знає

Так, Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Як відомо, депутати весь день і всю ніч працювали над проєктом, залишаючись в сесійному залі без перерв.

“За” ухвалення Основного закону проголосували 315 народних депутатів з 300 необхідних.

Конституція України стала загальновизнаною у всьому світі Конституцією незалежної української держави. Вона визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини й громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Основні факти про Конституцію України:

Підготовка закону затягнулася на шість років – з 1990 по 1996 рік.Затримка відбулася через протистояння між президентом України та парламентом на фоні тривалої соціально-економічної кризи в країні.

Окрім того, протягом 1990-1996 рр. було запропоновано 15 проєктів Конституції України – від Конституційної комісії, політичних партій, науковців. Як відомо, комуністи пропонували зберегти назву УРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента й увійти в новий Союз. А Крим міг би втратити статус автономії, якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів.

Фото: День Конституції України (Віталій Носач РБК-Україна)

Постійні дискусії відбувалися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим та російської мови.

До прийняття закону залишалося пів року. І у цей час в російській газеті “Независимая газета” вийшов матеріал під назвою “Україна може отримати дуже хорошу Конституцію”, в якому московські експерти дуже позитивно відгукнулися про документ.

Фото: День Конституції України (ck.dsp.gov)

Три місяці зайняв активний період над документом. Уже в березні У березні 1996 року проєкт винесли на обговорення Конституційної комісії та був рекомендований до розгляду Верховною радою. 2 квітня проєкт Конституції внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців доопрацювання проєкт прийняли в першому читанні. У документ було внесено близько шести тисяч правок, коли відбувався процес підготовки до другого читання.

Також цілу добу відбувалося засідання Верховної ради, на якому розглядався проєкт Основного Закону. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проєкт на одному засіданні без перерв. У результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводилося по кожній статті окремо і цілими розділами. Голосування за Конституцію України в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

Фото: День Конституції України (Pierre Crom/Getty Images)

Першими словами голови Верховної ради Олександра Мороза були слова - “Є Конституція!”.

Однак, 21 червня 1996 року прийняли доповнення Мороза про виключне право народу визначати й змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Відомо, що Конституції України могли не прийняти 28 червня. Все через те, що напередодні історичного засідання парламенту Президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України. Однак після ухвалення Конституції цей указ був скасований.

Фото: День Конституції України (Віталій Носач - РБК-Україна)