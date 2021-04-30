Меладзе рассказал, почему не помогает дочери Лии: принципиальная позиция

Так, во время интервью 30 апреля телеведущая Юлия Литвиненко сказала: "когда у Аллы Пугачевой спросили, в какую молодую певицу она верит, та ответила: в Кристину Орбакайте" и поинтересовалась, верит ли Меладзе в певицу Лию Меладзе?

"Она не певица пока еще у меня, но она - талантливый человек, очень талантливый", - с гордостью ответил Константин.



"Понятно, что все папы так говорят о своих дочках, и я не исключение. Мне кажется, что она очень похожа на меня, но - более усовершенствованная модель. Гораздо лучше, чем я, но что-то, безусловно, от меня есть. Пошла во всю "меладзевскую" линию. Лия - единственная, мне кажется, кто из всех наших детей - моих, брата, сестры, - так тяготеет к музыке, причем совершенно автономно. Никогда в жизни я ее к этому не подталкивал. И сейчас особо не помогаю, не знакомлю ни с кем. Это - моя принципиальная позиция. Когда нужно будет подключиться, когда она пройдет все эти круги, преграды преодолеет и убедится, что это - ее стезя, я помогу. Это как было с нами - со мной и Валерой. Мы прошли 33 каких-то препятствия, чтобы убедить самих себя и наших родителей, что мы - музыканты", - сказал Меладзе.

Также он добавил, что несколько раз записывал Лию в своей студии и результат был "потрясающе красивым".

"Работала там она как профи. Но, все-таки, 17 лет - это очень рано, чтобы делать какие-то выводы, тащить человека куда-то, нашпиговывать промоакциями... Делать из нее артистку очень рано, я хочу, чтобы она получила образование, параллельно с этим занималась музыкой - так, как это делали мы с братом. Мы получали хорошее общее образование, и параллельно занимались музыкой”, - сказал Константин.

Фото: Лия Меладзе (instagram.com/meladzeliya)