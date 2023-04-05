Ртуть, натрій і жир: чи корисний консервований тунець насправді

Останнім часом консервований тунець став досить популярним продуктом, і не дарма. Ця риба є доступною та смачною. Консервований тунець містить протеїн і корисні жири, але він також має високий вміст натрію, а також потенційний вплив ртуті.

Про користь і шкоду такої риби, розповіли на сайті Eat This, Not That.

Переваги консервованого тунця

Ви отримуєте дозу білка

Одна з головних переваг вживання консервованого тунця полягає в тому, що це доступний і простий спосіб отримати білок. Ціла банка містить близько 40 грамів білка.

Тунець вважається повноцінним білком, а це означає, що він містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Він насправді майже повністю складається з цієї поживної речовини. А ще ця риба має надзвичайно низький вміст жиру та вуглеводів.

Очі та мозок отримують дозу вітамінів

Консервований тунець містить багато омега-3 жирних кислот. Дослідження показали, що споживання омега-3 допомагає при симптомах депресії та загальному настрої, а також допомагає уповільнити вікове погіршення когнітивних функцій.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує дві порції риби на тиждень, тому консервований тунець стане ідеальним вибором.

Недоліки консервованого тунця

Ви можете споживати занадто багато натрію

Багато виробників кладуть до консерви велику кількість натрію. Постійне його споживання може призвести до високого кров'яного тиску та серцево-судинних проблем.

Ви можете споживати забагато жиру за раз

Консервований тунець виготовляють у воді або олії, і в ній часто може бути занадто багато жиру для однієї закуски. Відповідно до дієтичних рекомендацій, рекомендується переконатися, що 20-35% вашого щоденного раціону становлять жири. 10 грамів в банці тунця - це велика частина щоденної норми.

Можливе отруєння ртуттю

Існує ризик впливу ртуті, адже різні сорти тунця містять різні рівні ртуті. Цей факт може змусити вас задуматися, чи безпечно їсти консервований тунець. Проте цей аспект залежить від виробника, тому обирайте його якісно.

Як вибрати якісний консервований тунець

Подивіться на якість виготовлення банки. Якщо вона виготовлена за європейськими стандартами, то на її бічній поверхні не повинно бути швів. У них може утворитися іржа або окислення.

Якщо тунець консервований у власному соку, тоді в складі не повинно міститися нічого, окрім самої риби та солі.

Пошукайте на банці напис "тунець". Це гарантує те, що ви тримаєте саме тунця, а не щось подібне до нього.

Погляньте на виробника консервів. Виловлюють тунця в теплих водах, а за якістю виготовлення лідирують Японія, Італія та Іспанія.