Як вибрати якісну рибу: при покупці філе лосося вам знадобляться ці поради

Риба вважається чудовим джерелом багатьох корисних вітамінів та мінералів. Вона допомагає підтримувати сили та відновлювати організм. А лосось - джерело омега-3 жирних кислот.

Як вибрати якісне філе лосося у магазині та не витратити свої гроші даремно - читайте нижче.

Дикий чи фермерський?

Насправді обидва види лосося корисні. Фермерський коштує трохи дешевше і в ньому більше жиру. А дикий обійдеться дорожче, але в ньому більше кальцію, цинку та калію.

Однак корисні речовини та мінерали є в одному та іншому вигляді лосося. Тим більше, що у магазині відрізнити їх досить складно. Є маленький секрет: якщо на зрізі філе видно білі прожилки – ця риба була вирощена на фермі.

Дикий лосось у магазинах буває зазвичай із лютого по серпень, а от фермерський – цілий рік.

Вакуумна упаковка

Слабосолоний, солоний чи копчений? Зазвичай перед великим вибором упаковок багато хто губиться. На етикетці має бути зазначено лише два інгредієнти: сіль та риба.

Якщо в упаковці видно воду, то риба точно не першої свіжості або були порушені правила виробництва.

Запах

Найсвіжіша риба пахне насправді не рибою, а легким солоним запахом моря. Риба в герметичній упаковці має "подихати" - відкрийте і залиште на 20 хвилин. Це прибере різкий запах, який міг утворитися всередині через відсутність кисню під пластиком.

Колір

Найкращий колір м'якоті – від ніжно-рожевого до червоного. Занадто блідий колір риби вказує на те, що її вже неодноразово заморожували. Яскраво-червоний відтінок – ознака старої риби. Занадто яскравий відтінок помаранчевого – у рибу могли додати барвники.

На рибі не повинно бути жодних плям чи смужок, особливо коричневих чи зовсім світлих відтінків – таку рибу однозначно брати не варто.

Якщо ви вибираєте цілу рибу, то шукайте з головою – її відсутність часто допомагає продавцям приховати якість та вік лосося. Якщо очі риби почали каламутніти – порушено терміни придатності чи зберігання. Якщо вибираєте стейк чи відріз – натисніть пальцем. Повинна з'явитися ямка, яка в якісної риби швидко зникає.

Крім того, якісна риба має бути твердою та пружною. Шкірка риби має бути трохи вологою та гладкою.