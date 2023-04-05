Ртуть, натрий и жир: полезен ли консервированный тунец на самом деле

В последнее время консервированный тунец стал довольно популярным продуктом и не зря. Эта рыба доступная и вкусная. Консервированный тунец содержит протеин и полезные жиры, но также имеет высокое содержание натрия, а также потенциальное влияние ртути.

О пользе и вреде такой рыбы, рассказали на сайте Eat This, Not That.

Преимущества консервированного тунца

Вы получаете дозу белка

Одно из главных преимуществ употребления консервированного тунца состоит в том, что это доступный и простой способ получить белок. Целая банка содержит около 40 граммов белка.

Тунец считается полноценным белком, а значит, он содержит все девять незаменимых аминокислот. Он почти полностью состоит из этого питательного вещества. А еще эта рыба имеет очень низкое содержание жира и углеводов.

Глаза и мозг получают дозу витаминов

Консервированный тунец содержит много омега-3 жирных кислот. Исследования показали, что употребление омега-3 помогает при симптомах депрессии и общем настроении, а также помогает замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует две порции рыбы в неделю, потому консервированный тунец станет идеальным выбором.

Недостатки консервированного тунца

Вы можете потреблять слишком много натрия

Многие производители кладут в консервы большое количество натрия. Постоянное его потребление может привести к высокому кровяному давлению и сердечно-сосудистым проблемам.

Вы можете потреблять слишком много жира за раз

Консервированный тунец производят в воде или масле, и в нем часто может быть слишком много жира для одной закуски. Согласно диетическим рекомендациям, рекомендуется убедиться, что 20-35% вашего ежедневного рациона составляют жиры. 10 граммов в банке тунца - это большая часть ежедневной нормы.

Возможно отравление ртутью

Существует риск влияния ртути, ведь разные сорта тунца содержат разные уровни ртути. Этот факт может заставить вас задуматься, безопасно ли есть консервированный тунец. Однако этот аспект зависит от производителя, поэтому выбирайте его качественно.

Как выбрать качественный консервированный тунец

Посмотрите на качество производства банки. Если она изготовлена по европейским стандартам, то на ее боковой поверхности не должно быть швов. В них может образоваться ржавчина или окисление.

Если тунец консервированный в собственном соку, тогда в составе не должно содержаться ничего, кроме самой рыбы и соли.

Поищите на банке надпись "тунец". Это гарантирует то, что вы держите именно тунца, а не что-то вроде него.

Взгляните на производителя консервы. Вылавливают тунца в теплых водах, а по качеству изготовления лидируют Япония, Италия и Испания.