"Конотопська відьма": коли вийде фільм жахів, натхненний реальною історією

Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на голови та інші частини тіл убивць її нареченого.
Детальніше про новий моторошний фільм розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу "Кіноманія".
"Конотопська відьма" виходить у прокат до Дня Незалежності України - 22 серпня. І це стане ледь не першим фільмом жахів, який побудовано на книзі. Але сюжет все ж таки більш адаптований під наше сьогодення.
Це фільм-рефлексія, що візуалізує бажання помсти українців за відібране, щасливе життя на своїй землі. Творці попереджають, що фільм містить сцени насильницької та мученицької смерті окупантів. І, до речі, він створений для глядачів 18+.
За сюжетом прадавня відьма з Конотопу завдає мученицької смерті загону рашистських окупантів, які вбили її коханого. Охоплена жагою до помсти відьма розпочинає свій кривавий шлях розплати.
Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню - відьма упивається пекельним болем кривдників, але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла та покарати зло?
Що відомо про фільм "Конотопська відьма" (фото: прес-служба)
Ідея сюжету виникла у творців з початком повномасштабного вторгнення, у той період, коли російські окупанти зайшли в Конотоп, місто, яке славиться своїми легендами про відьом.
Тоді безстрашні жінки нещадно поливали загарбників прокльонами, нагадуючи про своє містичне коріння та демонстрували свою жагу до свободи. І саме це стало головним меседжем кінострічки - сила і лють української жінки не знає меж.
"Центральний образ у фільмі - відьми - універсальний та близький, адже кожна українка має потужну внутрішню силу, здатну проявитися в моменти загрози. Персонаж, що прийшов до нас зі стародавніх міфів та легенд у сучасне життя, втілює єдине бажання всіх українців сьогодні - затято мститься кривдникам та є уособленням праведної люті, яка палає в серцях кожного з нас. "Конотопська відьма" - це фільм-терапія наших травм війни, що дає змогу прожити відчуття такої бажаної помсти, втілюючи біль у лють, проте залишає надію на світле майбутнє", - говорить Ірина Костюк, генеральна продюсерка фільму.
Що відомо про фільм "Конотопська відьма" (фото: прес-служба)
У фільмі можна побачити справжніх героїв, зокрема автор ідеї та сценарист Ярослав Войцешек перебуває у лавах ЗСУ, а художниця з костюмів Ірина Костюк - учасниця бойових дій, яка забезпечила майданчик справжньою трофейною формою російських солдатів.
Також у фільмі з’являться діючі військові: ветеран війни Назар Грабар, військовий Олександр Печериця, офіцер Володимир Ращук, а також військовий ЗСУ Даніель Салем.
Головні ролі виконують:
Саундтреком стала пісня Енджі Крейда "Враже", слова якої ідеально вписуються в сюжет.
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