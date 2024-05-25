Найдорожчі фільми в історії українського кінематографа, які варто переглянути сьогодні

Історія українського кіно є доволі довгою, однак із різних причин на цьому шляху трапилося небагато справді крутих стрічок. Останніми роками стереотип про те, що в Україні немає хороших фільмів, спростовують. І закономірно, що найвдаліші роботи були водночас і найдорожчими.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які українські фільми стали найдорожчими за всю історію індустрії.

"Мавка. Лісова пісня"

Анімаційний мультфільм за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки побачив світ у березні 2023 року.

На прем'єру глядачі чекали достатньо довго: ідея та офіційний бриф з'явилися ще у 2014 році. У 2015 році розпочали виробництво "повнометражки". У 2016 році проєкт отримав фінансування від Держкіно на 24,5 мільйони гривень, проте з часом ці суми збільшувалися.

Загальний бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень, 49 з яких державні кошти. За вісім місяців у прокаті "Мавка. Лісова пісня" заробила 20 мільйонів доларів.

"Довбуш"

"Довбуш" - це другий український фільм, який входить до переліку найдорожчих. Знімання розпочали ще у 2018 році, але через технічні причини та карантинні обмеження закінчили знімальний процес лише у 2021 році.

Оскільки стрічка є історичною, то й атмосфера повинна відповідати епосі, в якій жив Олекса Довбуш. Саме тому зйомки на фоні природи відбувалися на реальних локаціях: у Карпатах, Львові, Дрогобичі, Тернопільській області та Києві, а ще в різних історичних об'єктах.

Крім того, для фільму пошили понад 1 000 костюмів. Одночасно в знімальному процесі брали участь близько 600 осіб. Масштаби роботи вражають!

Бюджет фільму становить близько 120 мільйонів гривень, 65 з яких надало Державне агентство України з питань кіно. Касові збори фільму за 15 тижнів прокату склали понад 68 мільйонів гривень.

"Люксембург, Люксембург"

Стрічка, яка прийшлася багатьом до душі через наявність суржику та гру учасників гурту "Курган і Агрегат" Аміля та Раміля. Це друга повнометражна робота режисера Антоніо Лукіча.

Цікаво, що вперше фільм вийшов у прокат не в Україні. Його перший показ відбувся у вересні 2022 року на Венеційському кінофестивалі в конкурсній програмі, де представляють нові тенденції в розвитку кінематографа.

В Україні "Люксембург, Люксембург" вийшов у квітні 2023. Бюджет фільму склав 28,5 мільйона гривень, хоча спочатку він повинен був становити 42,3 мільйона гривень. Держава профінансувала близько 20 мільйонів гривень.

"Носоріг"

Стрічку про 90-і роки зняв відомий український режисер Олег Сенцов у співпраці України з Польщею та Німеччиною. Як і "Люксембург, Люксембург", фільм "Носоріг" спочатку презентували іноземній аудиторії на Венеційському кінофестивалі, а потім в Україні.

Ще у 2012 році проєкт фільму отримав державне фінансування розміром 3,9 мільйона гривень. На той момент кошторис становив 8,1 мільйона. Пізніше за допомогою гранту проєкт отримав другу половину суми. Проте виробництво фільму розпочалося лише у 2019 році через незаконне ув'язнення Олега Сенцова в Росії.

Загальний кошторис станом на 2020 рік становив 50 мільйонів гривень. Варто зауважити, що 46 мільйонів надали різні державні інституції.

Один з акторів стрічки Євген Світличний загинув у повномасштабній війни проти Росії 19 липня 2023 року.

"Смак свободи"

Фільм 2024 року про дівчину Варю, яка попри все готова досягнути своєї мрії та стати професійною шеф-кухаркою. Стрічка має історичне підґрунтя, оскільки розповідає про кулінарку Ольгу-Марію Франко та її книгу про автентичну українську кухню.

Загальний бюджет становить 33,9 мільйона гривень, при цьому 27,1 мільйона виділили з державного бюджету.

У зніманнях фільму взяли участь кілька зіркових гостей, а саме: співачка Джамала, блогерка Вікторія Маремуха, модель Алла Костромічова та шеф-кухар Алекс Якутов.

У фільмі "Смак свободи" також знявся актор Павло Лі. 6 березня 2022 року він загинув в Ірпені разом із волонтерами. Їхня машина потрапила під обстріл російських окупантів.