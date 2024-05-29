"Конотопская ведьма": когда выйдет фильм ужасов, вдохновленный реальной историей

О чем расскажет новый украинский хоррор

"Конотопская ведьма" выходит в прокат ко Дню Независимости Украины - 22 августа. И это станет едва ли не первым фильмом ужасов, построенным на книге. Но сюжет все же более адаптирован под наше настоящее.

Это фильм-рефлексия, визуализирующая желание мести украинцев за отнятую, счастливую жизнь на своей земле. Создатели предупреждают, что фильм содержит сцены насильственной и мученической смерти окупантов. И, кстати, он создан для зрителей 18+.

По сюжету древняя ведьма из Конотопа наносит мученическую смерть отряду рашистских оккупантов, убивших ее любимого. Охваченная жаждой мести ведьма начинает свой кровавый путь расплаты.

Каждая последующая смерть жестче предыдущей - ведьма упивается адской болью обидчиков, но удастся ли ей противостоять поглощающей ее мраку и остаться на стороне света и наказать зло?

Что известно о фильме "Конотопская ведьма" (фото: пресс-служба)

Как возникла идея объединить сюжет книги с настоящим

Идея сюжета возникла у создателей с началом полномасштабного вторжения, в тот период, когда русские оккупанты вошли в Конотоп, город, славящийся своими легендами о ведьмах.

Тогда бесстрашные женщины беспощадно поливали захватчиков проклятиями, напоминая о своих мистических корнях и демонстрировали свою страсть к свободе. И именно это стало главным месседжем киноленты - сила и ярость украинской женщины не знает предела.

"Центральный образ в фильме - ведьмы - универсален и близок, ведь каждая украинка обладает мощной внутренней силой, способной проявиться в моменты угрозы. обидчикам и является олицетворением праведной ярости, пылающей в сердцах каждого из нас "Конотопская ведьма" - это фильм-терапия наших травм войны, позволяющая прожить ощущение такой желанной мести, воплощая боль в ярость, однако оставляет надежду на светлое будущее", - говорит Ирина Костюк, генеральная продюсер фильма.

Что известно о фильме "Конотопская ведьма" (фото: пресс-служба)

Кого мы увидим в фильме "Конотопская ведьма"

В фильме можно увидеть настоящих героев, в частности, автор идеи и сценарист Ярослав Войцешек находится в рядах ВСУ, а художница из костюмов Ирина Костюк - участница боевых действий, обеспечившая площадку настоящей трофейной формой российских солдат.

Также в фильме появятся действующие военные: ветеран войны Назар Грабарь, военный Александр Печерица, офицер Владимир Ращук, а также военный ВСУ Даниэль Салем.

Главные роли выполняют:

Татьяна Малкова

Тарас Цымбалюк

Павел Вишняков

Елена Хохлаткина

Иван Шаран

Ярослав Шахторин

Артем Сагитов

Сергей Сосновцев.

Саундтреком стала песня Энджи Мел "Враже", слова которой идеально вписываются в сюжет.