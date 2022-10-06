На конкурсі краси українку та росіянку хотіли поселити в одній кімнаті: деталі скандалу

Деталі скандалу на конкурсі краси

Захід називається Miss Grand International. Ольга дізналася, що житиме з росіянкою дорогою на Балі. Вона обурилася таким рішенням та звернулася до організаторів події.

"Повірте мені, я теж за мир, кохання, дружбу, підтримку, але не від тих, кого не можу пробачити. Не від тих, хто катує моїх братів і сестер", - сказала українка.

Українка звернулася до організаторів конкурсу (instagram.com/olgavslv)

Президент національного конкурсу краси Наталія Ковальова вважає, що ідея поселити разом українку та росіянку зовсім не випадковість. Цікаво, що учасниця від РФ не бачить у цьому нічого такого.

"Думаю, це було навмисне зроблено. Може, з якихось добрих побажань, але це не той час, коли можна це робити. Вона туди їхала представляти свою країну та захищати її інтереси", - вважає Ковальова.

Ольга Васильєв представляє Україну на конкурсі на Балі (фото: instagram.com/olgavslv)

Зараз Ольга на Балі та у неї окремий номер, навіть від усіх конкурсанток, в іншому корпусі готелю.

"Я знову на рецепції наголосила: чи знаєте ви мою ситуацію. Так-так. Але побачила, що заходжу до кімнати, де дівчинка... Повертаюся знову на рецепцію - ситуацію пояснила переконливіше і мене переселили", - розповіла вона.

Позиція росіянки

Учасницею від РФ стала Катерина Асташенкова. У її акаунті в соцмережі безліч згадок про конкурс, але жодного про скандал. Також вона дуже радіє, що залишилась у кімнаті одна. Війну, яку розв'язала її країна, росіянка називає "політичною ситуацією". Також вона каже, що "вона за мир у всьому світі".

За словами українки, якщо організатори, які не почують її позицію, вона готова відмовитися від участі у конкурсі.

Організатори без публічних коментарів переселили Ольгу до учасниці Болівії.

Зазначимо, що Ольга дуже патріотична налаштована, вона хоче довести, що українки можуть похвалитися не лише своєю красою, а й позицією.