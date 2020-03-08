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Конкурс инвалидов и фриков: Остапчук извинился за свои слова о "Евровидении"

STYLERПерсоны    08.03.2020 - 12:20
Конкурс инвалидов и фриков: Остапчук извинился за свои слова о "Евровидении"
Евровидение 2020 - Остапчук извинился за свои слова о конкурсе

Остапчук признался, что поступил крайне некорректно

Владимир Остапчук, который ранее грубо высказался о Евровидение 2020, решил извиниться за опрометчивые слова. Соответствующий пост украинский телеведущий опубликовал в социальной сети Instagram.

Сначала Остапчук назвал Евровидение "конкурсом геев, инвалидов и фриков", а после решил, что стоит извиниться, чтобы не вызвать гнев поклонников.

"Друзья, этим постом хочу принести свои искренние извинения за некорректные высказывания, произнесенные мной пару дней назад во Дворце спорта. Я не хотел никого обидеть. После справедливых замечаний в мою сторону, я не сразу разобрался в их сути и, поторопившись, ответил налету",- написал Остапчук.

Конкурс инвалидов и фриков: Остапчук извинился за свои слова о &quot;Евровидении&quot;Евровидение 2020 - Остапчук извинился за свои слова о конкурсе

Также телеведущий добавил: "После двух дней размышлений, поставив себя на место тех, кого мог оскорбить, я понял насколько больно могли ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, произнес".

Напомним, что Остапчук "сцепился" с девушкой с инвалидностью из-за Евровидения 2020. Александра Кутас, популярная украинская модель в инвалидном кресле обратилась к Остапчуку, указав, что слово "инвалид", сказанное им перед концертом группы KAZKA, является очень оскорбительным и на законодательном уровне запрещено в Украине с 2018 года.

Также мы писали, что ранее Jerry Heil попала в скандал за то, что выразила поддержку российским участникам Евровидения 2020 - группе Little Big.

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