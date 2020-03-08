Конкурс інвалідів та фріків: Остапчук вибачився за свої слова про "Євробачення"

Євробачення 2020 - Остапчук вибачився за свої слова про конкурс

Остапчук зізнався, що вчинив вкрай некоректно

Володимир Остапчук, який раніше грубо висловився про Євробачення 2020, вирішив вибачитися за необачні слова. Відповідний пост український телеведучий опублікував в соціальній мережі Instagram.

Спочатку Остапчук назвав Євробачення "конкурсом геїв, інвалідів і фріків", а потім вирішив, що варто вибачитися, щоб не викликати гнів прихильників.

"Друзі, цим постом хочу принести свої щирі вибачення за некоректні висловлювання, вимовлені мною пару днів тому у Палаці спорту. Я не хотів нікого образити. Після справедливих зауважень в мою сторону, я не відразу розібрався в їхній суті, поквапившись, відповів нальоту",- написав Остапчук.

Євробачення 2020 - Остапчук вибачився за свої слова про конкурс

Також телеведучий додав: "Після двох днів роздумів, поставивши себе на місце тих, кого міг образити, я зрозумів наскільки боляче могли поранити слова, які я легковажно, не замислюючись, в гумористичному куражі, виголосив".

Нагадаємо, що Остапчук "зчепився" з дівчиною з інвалідністю через Євробачення 2020. Олександра Кутас, популярна українська модель в інвалідному кріслі звернулася до Остапчуку, вказавши, що слово "інвалід", сказане ним перед концертом групи KAZKA, є дуже образливим і на законодавчому рівні заборонено в Україні з 2018 року.

Також ми писали, що раніше Jerry Heil потрапила в скандал за те, що висловила підтримку російським учасникам Євробачення 2020 - групі Little Big.