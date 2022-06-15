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Конкурент Патрона? Очаровательная овчарка Стич - на службе в Нацгвардии (фото и видео)

Овчарка Стич служит в Нацгвардии (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

В Нацгвардии показали нового подопечного одного из подразделений - бельгийскую овчарку по кличке Стич. Очаровательный 3-месячный щенок усердно учит команды и грозит стать конкурентом знаменитого пса Патрона.

Фото и видео четырехлапого друга опубликовали на странице Нацгвардии в Facebook.

Его назвали в честь героя мультфильма, у которого были похожие забавные уши. Собаке всего три месяца, но он уже начинает обучаться базовым командам и тренирует хват зубами.

Щенок породы малинуа (бельгийская овчарка) очень активный, непоседливый и быстро отвлекается, поэтому тренировки пока проходят в виде игры.

"Это одни из лучших служебных пород собак. Они быстро учатся и не прощают ошибок. Я сначала боялся брать ответственность за воспитание собаки такой породы, но меня поддержал начальник кинологической группы. С его верой и нашей совместной работой, надеюсь, у меня удастся воспитать Стича, как образцовую служебную собаку", - рассказывает кинолог Национальной гвардии Антон.

Через месяц Стич начнет более серьезную подготовку. Его будут готовить как патрульно-розыскную собаку, которая вместе с военнослужащими НГУ будет служить ради общественного порядка и безопасности.

"Я очень доволен, что имею такого напарника. Ревную его ко всем, даже не разрешаю другим кинологам кормить. Очень люблю своего четвероногого напарника", - делится впечатлениями Антон.

Щенок Стич на службе в Нацгвардии (фото: facebook.com/NGUmainpage)

Ранее мы писали, что у нацгвардейцев появился четырехлапый побратим - немецкая овчарка Фауст, которую удалось спасти в Киевской области.

Также мы рассказывали, что трофейная овчарка из Росгвардии выучила все команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

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