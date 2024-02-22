Конкурент Galaxy S24 Ultra та iPhone 16 Pro Max. Xiaomi офіційно представила головний смартфон цього року

Xiaomi офіційно представила свій новий флагманський смартфон Xiaomi 14 Ultra. Спрямований насамперед на любителів мобільної фотографії, пристрій пропонує не тільки видатні камери, але й інші цікаві можливості.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Xiaomi 14 Ultra оснащений 6,73-дюймовим дисплеєм OLED роздільною здатністю 3200 × 1440 пікселів, 12-бітною глибиною кольору, піковою яскравістю 3 000 ніт і щільністю пікселів 522 ppi. Цей дисплей забезпечує повне охоплення кольорової гами DCI-P3, підтримує технології HDR, Dolby Vision і HDR Vivid, а частота оновлення може змінюватись від 1 до 120 Гц.
Корпус Xiaomi 14 Ultra виконаний з високоміцного алюмінієвого сплаву і має товщину 9,2 мм, не включаючи фотомодуль, що виступає. Вага пристрою становить 224,4 грами (зі шкіряною задньою панеллю). Скло має "чудові характеристики захисту від вигину і підвищену стійкість до падінь". Також передбачено захист від вологи за стандартом IP68.
Флагманський смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 із системою рідинного охолодження для ефективного контролю температури. Варіанти пам'яті включають 12 ГБ ОЗП з накопичувачем 256 ГБ, а також 16 ГБ ОЗП з варіантами зберігання 512 ГБ або 1 ТБ. Пристрій працює під керуванням HyperOS, що базується на Android 14.
За інформацією виробника, камери смартфона Xiaomi 14 Ultra отримують на 205 відсотків більше світла, ніж iPhone 15 Pro Max, що забезпечує створення чітких знімків з насиченою колірною гамою навіть при недостатній освітленості. Для селфі передбачена 32-мегапіксельна фронтальна камера.
За алгоритми та функції камер відповідає AISP - нова платформа на основі штучного інтелекту. Вона забезпечує миттєве створення високоякісних кадрів та отримання RAW-зображень. Також AISP дозволяє записувати відео у форматі 4К зі швидкістю 120 кадрів на секунду та створювати повнофокусні відео 8K на всіх фокусних відстанях.
Смартфон пропонує супутниковий зв'язок із підтримкою голосового спілкування в режимі реального часу та двостороннього надсилання текстових повідомлень.
Для забезпечення автономності пристрою встановлена батарея ємністю 5 300 мА/год, яка підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 80 Вт. При використанні спеціальної накладки камери загальна ємність збільшується до 6 800 мА/год.
Замовлення в Китаї вже стартували.
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